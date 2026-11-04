Eyüpspor, Fethiye'de kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 4-2 mağlup ederek tur atladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EYÜPSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lenny Pintor'un golüyle öne geçen Eyüpspor'a, Fethiyespor 36. dakikada Kaan Türkman'ın penaltı golüyle karşılık verdi. Konuk ekip, 45. dakikada Anıl Yaşar'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ARA VERİLDİ
İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran yağış, devre arasında da devam etti. Fethiye İlçe Stadı'nın büyük bölümü suyla kaplanırken hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları, takımların kaptanlarıyla birlikte zemini kontrol etti.
Yapılan kontrollerin ardından zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlenerek karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. Daha sonra yeniden devam eden mücadelede Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğünü korudu.
EYÜPSPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarının 47. dakikasında Christ Sadia ile farkı ikiye çıkaran Eyüpspor, 53. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
Fethiyespor, 75. dakikada İrfan Akgün ile farkı ikiye indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Eyüpspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Tuncay Ercan, Yusuf Şimşek
Fethiyespor: Miraç Göktürk Özel, Mert Apat, Yusuf Türk, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 85 Berkay İşcan), İrfan Akgün (Dk. 85 Fatih Ok), Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 80 Jamal Camcı), Fatih Kurucuk, Okan Dernek, Kerem Pala (Dk. 69 Eren Erdoğan), Ramazan Çevik, Deniz Erdoğan (Dk. 46 İsmail Erdoğan)
Eyüpspor: Moldovan, Arda Yavuz (Dk. 46 Jules), Anıl Yaşar, El Yamiq (Dk. 84 Kutlay Şatlı), Da Costa (Dk. 89 Yiğit Demir), Yusuf Barası, Pintor (Dk. 46 Sabiri), Raux-Yao, Hamza Yiğit Akman, Talha Ülvan (Dk. 46 Sadia) Mete Kaan Demir (Dk. 76 Musa Eren Karakaş)
Goller: Dk. 20 Pintor, Dk. 45 El Yamiq, Dk. 47 Sadia, Dk. 53 Sabiri (Eyüpspor), Dk. 36 Mehmet Kaan Türkmen (Penaltıdan), Dk. 74 İrfan Akgün (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Okan Dernek, Dk. 62 İsmail Erdoğan (Fethiyespor)
Karşılaşmanın 20. dakikasında Lenny Pintor'un golüyle öne geçen Eyüpspor'a, Fethiyespor 36. dakikada Kaan Türkman'ın penaltı golüyle karşılık verdi. Konuk ekip, 45. dakikada Anıl Yaşar'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
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YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ARA VERİLDİ
İlk yarının sonlarına doğru etkisini artıran yağış, devre arasında da devam etti. Fethiye İlçe Stadı'nın büyük bölümü suyla kaplanırken hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları, takımların kaptanlarıyla birlikte zemini kontrol etti.
Yapılan kontrollerin ardından zeminin futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlenerek karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu. Daha sonra yeniden devam eden mücadelede Eyüpspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğünü korudu.
EYÜPSPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarının 47. dakikasında Christ Sadia ile farkı ikiye çıkaran Eyüpspor, 53. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
Fethiyespor, 75. dakikada İrfan Akgün ile farkı ikiye indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Eyüpspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Birkan Altındaş, Tuncay Ercan, Yusuf Şimşek
Fethiyespor: Miraç Göktürk Özel, Mert Apat, Yusuf Türk, Hüseyin Eray Karataş (Dk. 85 Berkay İşcan), İrfan Akgün (Dk. 85 Fatih Ok), Mehmet Kaan Türkmen (Dk. 80 Jamal Camcı), Fatih Kurucuk, Okan Dernek, Kerem Pala (Dk. 69 Eren Erdoğan), Ramazan Çevik, Deniz Erdoğan (Dk. 46 İsmail Erdoğan)
Eyüpspor: Moldovan, Arda Yavuz (Dk. 46 Jules), Anıl Yaşar, El Yamiq (Dk. 84 Kutlay Şatlı), Da Costa (Dk. 89 Yiğit Demir), Yusuf Barası, Pintor (Dk. 46 Sabiri), Raux-Yao, Hamza Yiğit Akman, Talha Ülvan (Dk. 46 Sadia) Mete Kaan Demir (Dk. 76 Musa Eren Karakaş)
Goller: Dk. 20 Pintor, Dk. 45 El Yamiq, Dk. 47 Sadia, Dk. 53 Sabiri (Eyüpspor), Dk. 36 Mehmet Kaan Türkmen (Penaltıdan), Dk. 74 İrfan Akgün (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Okan Dernek, Dk. 62 İsmail Erdoğan (Fethiyespor)