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Göztepe Yuppo'dan 5 setlik galibiyet!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Zerenspor'u 3-2 mağlup etti. Beş sete uzanan ve 136 dakika süren karşılaşmada İzmir temsilcisi, karar setini 15-12 kazanarak galibiyete ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 20:29
Fotoğraf: Instagram
Göztepe Yuppo'dan 5 setlik galibiyet!
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Göztepe Yuppo, sahasında Zerenspor'u 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, 136 dakika sürdü.

GÖZTEPE YUPPO, KARAR SETİNDE KAZANDI!

Karşılaşmaya etkili başlayan Zerenspor, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan Göztepe Yuppo, 25-20'lik skorla durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti de 25-20 kazanan ev sahibi ekip, mücadelede 2-1 üstünlük sağladı.

Dördüncü sette yeniden etkili olan Zerenspor, 25-19'luk skorla karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Büyük çekişmeye sahne olan beşinci seti 15-12 kazanan Göztepe Yuppo, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



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