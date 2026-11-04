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Mason Greenwood: "Kazanacağımızı hissediyordum!"

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, geriye düşmelerine rağmen galibiyete inandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mason Greenwood: 'Kazanacağımızı hissediyordum!'
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Mason Greenwood
Mason Greenwood
Fenerbahçe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın 29. dakikada beraberliği yakaladığı golü kaydeden İngiliz futbolcu, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve mücadeleyi hiç bırakmadıklarını söyledi.

"KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"

Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Liverpool karşısında nasıl bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini bildiklerini belirten Greenwood, "Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!" sözlerini sarf etti.



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