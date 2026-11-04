Mason Greenwood: 'Kazanacağımızı hissediyordum!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın 29. dakikada beraberliği yakaladığı golü kaydeden İngiliz futbolcu, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve mücadeleyi hiç bırakmadıklarını söyledi.
"KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"
Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Liverpool karşısında nasıl bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini bildiklerini belirten Greenwood, "Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!" sözlerini sarf etti.
"KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"
Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Liverpool karşısında nasıl bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini bildiklerini belirten Greenwood, "Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!" sözlerini sarf etti.
🎯MASON GREENWOOD FRİKİKTEN AVLADI! https://t.co/f2H0aMCRri
— Sporx (@sporx) November 4, 2026
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