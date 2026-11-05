Deniz Öncü, Moto2'de Katar Grand Prix'sine çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Katar Grand Prix'sinde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonanın Katar etabı, 6-8 Kasım tarihlerinde Lusail Uluslararası Pisti'nde koşulacak.
ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlara katılacak.
Ay-yıldızlı motosikletçi, 7 Kasım Cumartesi günü sıralama turlarında en iyi zamanı elde etmeye çalışacak.
Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilecek 18 turluk yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak.
ELF Marc VDS Takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlara katılacak.
Ay-yıldızlı motosikletçi, 7 Kasım Cumartesi günü sıralama turlarında en iyi zamanı elde etmeye çalışacak.
Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilecek 18 turluk yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak.
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