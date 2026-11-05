Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
- 6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
- 8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
- 6 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- 7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
- 8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
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