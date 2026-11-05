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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 12:04 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

- 6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

- 7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

- 8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan



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