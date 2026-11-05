Sabah öne geçti, sonunu getiremedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Viking, sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Norveç temsilcisine galibiyeti getiren golleri Erik Botheim (2), Zlatko Tripic ve Henrik Falchener kaydetti. Sabah'ın tek golü ise Orphe Mbina'dan geldi.
SABAH ERKEN ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın 11. dakikasında Azerbaycan temsilcisi öne geçti.
Umarali Rakhmonaliyev'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orphe Mbina, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
Ev sahibi Viking, 27. dakikada beraberliği yakaladı. Takım arkadaşının ortasında ceza sahasında topla buluşan Erik Botheim, sol alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
VIKING, TRIPIC İLE ÖNE GEÇTİ!
İkinci yarıda üstünlük golünü arayan Viking, 69. dakikada istediğini elde etti.
Ceza sahasında seken topu önünde bulan Zlatko Tripic, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.
FARKI FALCHENER AÇTI!
Mücadelenin 81. dakikasında Viking farkı ikiye çıkardı.
Zlatko Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında yükselen Henrik Falchener, kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 3-1.
SON SÖZÜ BOTHEIM SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Viking bir gol daha buldu.
90+4. dakikada Erik Botheim, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 4-1.
VIKING İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Viking, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Azerbaycan temsilcisi Sabah ise organizasyonda üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Viking, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak.
Sabah ise sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.
SABAH ERKEN ÖNE GEÇTİ!
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Karşılaşmanın 11. dakikasında Azerbaycan temsilcisi öne geçti.
Umarali Rakhmonaliyev'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orphe Mbina, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
Ev sahibi Viking, 27. dakikada beraberliği yakaladı. Takım arkadaşının ortasında ceza sahasında topla buluşan Erik Botheim, sol alt köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
VIKING, TRIPIC İLE ÖNE GEÇTİ!
İkinci yarıda üstünlük golünü arayan Viking, 69. dakikada istediğini elde etti.
Ceza sahasında seken topu önünde bulan Zlatko Tripic, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.
FARKI FALCHENER AÇTI!
Mücadelenin 81. dakikasında Viking farkı ikiye çıkardı.
Zlatko Tripic'in kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında yükselen Henrik Falchener, kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 3-1.
SON SÖZÜ BOTHEIM SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Viking bir gol daha buldu.
90+4. dakikada Erik Botheim, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 4-1.
VIKING İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Viking, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Azerbaycan temsilcisi Sabah ise organizasyonda üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Viking, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak.
Sabah ise sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.