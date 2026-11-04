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Inter'den Mauro Icardi açıklaması

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Mauro Icardi ile ilgili konuştu. Marotta, Arjantinli golcünün planları arasında yer almadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Inter'den Mauro Icardi açıklaması
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Inter Başkanı Giuseppe Marotta, takıma geri dönmek istediğini söyleyen Mauro Icardi'ye cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marotta, Icardi ve yeni forvet için gelen sorunun ardından açıklamalarda bulundu.

"Yeni forvet konusu yeniden gündeme geldi. Mauro Icardi de kendi adını öne sürdü. Icardi'nin geri dönüş olasılığı nedir? Ona ve gerekirse yeni bir forvete kapıyı kapatıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Inter Başkanı Marotta, "Kendisinin adını öne sürdüğünü bilmiyorum, bize kesinlikle söylemedi. Inter'e çok şey vermiş bir oyuncu için hoş bir düşünce ama dürüst olmak gerekirse, planlarımız arasında yer almıyor, tıpkı yeni bir forvet almanın planlarımızda yer almadığı gibi!" yanıtını verdi.



Marotta, "4 forvetimiz var ve tesadüfen bir anda 3'ü sakatlandı. Bu tamamen bir talihsizlik. Sanki 2 kalecimiz sakatlanmış, 3. kalecimiz oynuyor gibi bir durum. Bu normal bir durum, 4 ya da 5 kaleciniz olamaz ki." diye konuştu.

MAURO ICARDI NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında, Inter ile ilgili şu sözleri kullanmıştı:

"Inter'e dönmek özel olurdu. Önemli yıllar yaşadım, o forma ve kaptanlık pazubandıyla kendimin bir parçasını inşa ettim. Sonu acı vericiydi ve bu hikayeyi farklı bir şekilde tamamlayabilmeyi isterdim. Ancak bir dönüş, yalnızca karşılıklı bir inanç ve birlikte ulaşılacak bir hedef olması halinde anlamlı olurdu. Hâlâ verecek çok şeyim var: Bir yere dönersem bunu faydalı olmak ve kazanmak için yaparım.

Bazı anları, özellikle de son dönemi ele alış biçimimi değiştirirdim. Kaptanlık pazubandını kaybetmek beni çok incitti. Aynı dönemde dizimde bir sorun vardı, şiddetli ağrı nedeniyle her maça iğneyle çıkıyordum. Bu büyük sorunun sorgulanması, kabul etmesi zor bir şeydi. Bugün kendimi daha iyi ifade edebilir ve bazı durumlarla daha soğukkanlı bir şekilde başa çıkabilirdim. Bunu kabul etmek, Inter'e verdiklerimden hiçbir şey eksiltmiyor. Bu, olgunlaşmış olmak demek."

ICARDI'NİN INTER PERFORMANSI

Mauro Icardi, Inter forması altında çıktığı 219 maçta 124 gol atmış ve 29 asist yapmıştı. 

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