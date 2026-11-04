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Warriors, Porzingis'in sözleşmesini iptal etmeyi düşünmüyor

Golden State Warriors'ın, sağlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalan Kristaps Porzingis'in sözleşmesini geçersiz saymaya yönelik bir planı bulunmuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, Porzingis'in sözleşmesini iptal etmeyi düşünmüyor
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The San Francisco Standard'dan Danny Emerman'ın bir takım kaynağına dayandırdığı haberine göre Golden State Warriors, Kristaps Porzingis'in belirsizliğini koruyan durumuna rağmen sözleşmesini iptal etmeyi değerlendirmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Antrenman kampının başlamasından bir gün önce sağlık sorunu gündeme gelen Porzingis, o tarihten bu yana takımla birlikte bulunmuyor. Oyuncunun durumuna ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmazken belirsizliğin kulüp içinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

ESPN daha önce Letonyalı pivotun basketbol kariyerine devam edip etmeyeceğini ciddi biçimde değerlendirdiğini bildirmişti.

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Warriors, 14 Ekim'de Porzingis'in Chase Center'da genel menajer Mike Dunleavy ve performans ekibinin başındaki Rick Celebrini ile görüştüğünü açıklamıştı. Ancak bir hafta sonra da oyuncunun kısa süre içinde takıma katılmasının beklenmediği ifade edilmişti.

Golden State, geçen sezon kendi formasıyla 15 maça çıkan Porzingis ile yaz döneminde yeniden anlaşmıştı. Tecrübeli pivot, bu karşılaşmalarda 23.7 dakika süre alarak 16.1 sayı, 5.3 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamış; yüzde 43.3 saha içi ve yüzde 31.1 üçlük isabetiyle oynamıştı.

Porzingis'in yokluğunda uzun rotasyonunda 36 yaşındaki Draymond Green ve 40 yaşındaki Al Horford'un yanı sıra Charles Bassey ile çift yönlü sözleşmeye sahip Graham Ike görev alıyor.

İlk sekiz maçını beş galibiyetle geçen Warriors'ta Bassey, 11.5 dakikada 6.8 sayı ve 5.0 ribaund; Ike ise 11 dakikada 5.8 sayı ve 2.7 ribaund üretti.

Porzingis'in sözleşmesinde, gelecek sezon için garanti edilen 3 milyon dolar dahil toplam 23 milyon dolarlık garanti ödeme bulunuyor.

Takas edilmesinin önünde bir engel olmayan oyuncu için Warriors'ın mali hareket alanı ise sınırlı. İkinci maaş eşiğinin yaklaşık 300 bin dolar altında bulunan Golden State, bir takasta gönderdiğinden daha fazla maaş yükü alamıyor.

Taraflar sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla sonlandırabilir. Ancak Porzingis'in garanti kazancından vazgeçmesi için belirgin bir neden bulunmuyor. Warriors'ın oyuncuyu serbest bırakması da ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Kulüp, maaş yükünü gelecek yıllara yayma seçeneğini de sezon içinde kullanamıyor. Bu işlem için son tarih 31 Ağustos'tu.

Sakat oyuncu istisnası için bağımsız bir doktorun Porzingis'in sezonu kapattığı yönünde değerlendirme yapması gerekiyor. Ancak maaş eşiğine ilişkin sınırlamalar, bu seçeneğin Warriors'a sağlayabileceği katkıyı da azaltıyor.

Son maçına 15 Nisan'da çıkan Porzingis için sağlık nedeniyle kariyerin sona erdiğine ilişkin ayrı bir süreç işletilmek istenirse, NBA'e başvuru yapılabilmesi için son karşılaşmasının üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor.

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