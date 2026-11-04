Toronto Raptors'tan yapılan açıklamada, Kawhi Leonard'ın sol dizindeki şişliğe yönelik tedavisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi. Yıldız oyuncu, Toronto'da uygulanacak programla yeniden maç temposuna hazırlanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu süreçte en az üç karşılaşma daha kaçıracak olan Leonard'ın durumu bir hafta sonra yeniden değerlendirilecek. Tecrübeli oyuncunun en erken 11 Kasım'daki Boston Celtics maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Bu sezon yalnızca ilk iki karşılaşmada forma giyen Leonard, 19.5 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Raptors ise onun yokluğunda çıktığı beş maçta iki galibiyet aldı.
Kariyerinde iki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Leonard, 2019 yılında Toronto'yu tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğuna taşımıştı.
Bu yaz takasla Raptors'a dönen yıldız oyuncu, son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere 2028-29 sezonuna kadar uzanan 115 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.
Bu sezon yalnızca ilk iki karşılaşmada forma giyen Leonard, 19.5 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Raptors ise onun yokluğunda çıktığı beş maçta iki galibiyet aldı.
Kariyerinde iki kez NBA Finalleri MVP'si seçilen Leonard, 2019 yılında Toronto'yu tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğuna taşımıştı.
Bu yaz takasla Raptors'a dönen yıldız oyuncu, son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere 2028-29 sezonuna kadar uzanan 115 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.
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