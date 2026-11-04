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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na destek

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de ikinci kez teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu için başarı mesajı paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 13:24
Haber: Sporx.com
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na destek
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Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen Emre Belözoğlu'na sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya hesabından Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, sarı-lacivertli takımdaki yeni dönemi için başarı dileklerini iletti.

"KALBİM SENİNLE"

Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle."





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