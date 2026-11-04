Fenerbahçe'de yeniden göreve gelen Emre Belözoğlu'na sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sosyal medya hesabından Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, sarı-lacivertli takımdaki yeni dönemi için başarı dileklerini iletti.
"KALBİM SENİNLE"
Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle."
"KALBİM SENİNLE"
Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle."
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