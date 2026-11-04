Vlahovic'e Sırbistan'dan milli davet!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic'e ülkesi Sırbistan'dan milli davet geldi. Tecrübeli futbolcu, Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan aday kadroda kendisine yer buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz milli arada da Sırbistan Milli Takımı'na davet edilen Vlahovic, sakatlığı nedeniyle kadroya katılamamıştı. Golcü futbolcu, bu kez Almanya ve Yunanistan karşılaşmaları için milli takımın aday kadrosuna dahil edildi.
SIRBİSTAN'IN RAKİPLERİ ALMANYA VE YUNANİSTAN
UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, 13 Kasım'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sırp ekibi, 16 Kasım'da ise deplasmanda Yunanistan ile mücadele edecek.
Sırbistan'ın aday kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic ve Dusan Tadic de yer aldı.
Sırbistan'ın kadrosunda yer alan isimler şöyle;
SIRBİSTAN'IN RAKİPLERİ ALMANYA VE YUNANİSTAN
UEFA Uluslar Ligi A2 Grubu'nda mücadele eden Sırbistan, 13 Kasım'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Sırp ekibi, 16 Kasım'da ise deplasmanda Yunanistan ile mücadele edecek.
Sırbistan'ın aday kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic ve Dusan Tadic de yer aldı.
Sırbistan'ın kadrosunda yer alan isimler şöyle;
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