Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 16:22 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 00:05

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 04 Şubat 2023 günün maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü futbol maçlarının açıklanmasından sonra merak edilmeye başladı. Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 04 Şubat 2023 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
00:00Son SayfaA Spor
00:00Harem Spor Kulübü - TED Ankara KolejlilerTBF YouTube
01:00Spor ArtıTRT Spor
03:00Indiana Pacers - Sacramento KingsNBA TV
03:00Indiana Pacers - Sacramento KingsNBA TV
03:30Boston Celtics - Phoenix SunsS Sport
03:30Boston Celtics - Phoenix SunsS Sport
07:00Sabah SporuA Spor
09:00Sydney - Central Coast MarinersbeIN Connect
10:00beIN Hafta SonuBeIN Sports 1
10:00Spor BülteniTRT Spor
10:00Yaşasın Hafta SonuA Spor
10:30Fenerbahçe Yüksek Divan KuruluFB TV
11:45Adelaide United - Brisbane RoarbeIN Connect
12:00Spor BülteniTRT Spor
12:00Spor AjansıA Spor
12:30Aktüel FutbolTRT Spor
13:00Fenerbahçe Gelişim (K) - Turgutlu Belediyespor (K)TBF YouTube
13:00Manisa Büyükşehir Bld.Spor - TofaşBeIN Haber
13:00Tufan Metalurji Hatay BŞB. (K) - Çankaya Üniversitesi (K)TBF YouTube
13:00Semt77 Yalovaspor Acarspor - Teşvikiye Spor KulübüTBF YouTube
13:30Bandırmaspor - DenizlisporTRT Avaz
13:30Bandırmaspor - DenizlisporBeIN MAX2
13:30Erzurumspor FK - TuzlasporBeIN MAX2
13:30Erzurumspor FK - TuzlasporTRT Spor
13:30MKE Ankaragücü - Fatih KaragümrükBeIN Sports 2
14:00Maç GünüA Spor
14:00Elazığ İl Özel İdare (K) - Boğaziçi Basketbol (K)TBF YouTube
14:00Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe Koleji DS EnergyTBF YouTube
14:00Rize Belediyesi (K) - GS Çağdaş F. (K)TBF YouTube
15:00Beşiktaş HDI Sigorta (K) - Antalya Toroslar (K)TBF YouTube
15:00beIN Süper LigBeIN Sports 1
15:00Jahn Regensburg - Arminia BielefeldbeIN Connect
15:00Braunschweig - HeidenheimBeIN Sports 4
15:00Kaiserslautern - Holstein KielbeIN Connect
15:30Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom SporBeIN Sports 5
15:30Spor BülteniTRT Spor
15:30Everton - ArsenalBeIN Sports 3
16:00Espanyol - OsasunaS Sport
16:00OGM Ormanspor (K) - Nesibe Aydın (K)TBF YouTube
16:00SkorbordA Spor
16:00Sivasspor - BeşiktaşBeIN Sports 1
16:00HDI Sigorta Yalova VIP (K) - İzmit Belediyespor (K)TBF YouTube
16:00Boluspor - PendiksporBeIN Sports 2
16:00Urla Belediyesi (K) - Botaş Gelişim (K)TBF YouTube
16:00Boluspor - PendiksporTRT Spor
17:00Cremonese - LecceS Sport Plus
17:00Antalya Güneşi (K) - E.K. Gelişim (K)TBF YouTube
17:00Saint-Etienne - AnnecyBeIN Sports 4
17:30Final Spor - Bornova Belediyesi KarşıyakaTBF YouTube
17:30Union Berlin - Mainz 05beIN Connect
17:30Union Berlin - Mainz 05Tivibu Spor 4
17:30Borussia Dortmund - FreiburgBeIN MAX1
17:30Borussia Dortmund - FreiburgTivibu Spor 1
17:30Eintracht Frankfurt - Hertha BerlinbeIN Connect
17:30Eintracht Frankfurt - Hertha BerlinTivibu Spor 3
17:30Köln - RB LeipzigbeIN Connect
17:30Bochum - HoffenheimTivibu Spor
17:30Bochum - HoffenheimbeIN Connect
17:30Köln - RB LeipzigTivibu Spor 2
18:00Manchester United - Crystal PalaceBeIN Sports 3
18:00Çayırova Spor - Nazilli BelediyeTBF YouTube
18:00Brighton & Hove Albion - BournemouthbeIN Connect
18:0090+1A Spor
18:00Wolverhampton - LiverpoolBeIN MAX2
18:00Aston Villa - Leicester CitybeIN Connect
18:00Galatasaray NEF - Aliağa Petkim SporBeIN Sports 5
18:00beIN Süper LigBeIN Sports 1
18:15Elche - VillarrealS Sport
18:30Aykanat Spor - İlkler Şehri UşakTBF YouTube
19:00Çaykur Rizespor - Yeni MalatyasporBeIN Sports 2
19:00Çaykur Rizespor - Yeni MalatyasporTRT Spor
19:00Antalyaspor - Gaziantep FKBeIN Sports 1
19:00PSG - ToulouseBeIN Sports 4
20:00Roma - EmpoliS Sport Plus
20:00Takım OyunuA Spor
20:30Newcastle United - West Ham UnitedBeIN Sports 3
20:30Mönchengladbach - Schalke 04BeIN MAX1
20:30Mönchengladbach - Schalke 04Tivibu Spor 1
20:30Atletico Madrid - GetafeS Sport
21:00StadyumTRT Spor
21:00beIN Süper LigBeIN Sports 1
21:00Benfica - Casa PiaSmartspor
21:00Troyes - LyonBeIN Sports 4
22:00Transfer RaporuA Spor
22:30Greuther Fürth - NürnbergbeIN Connect
22:45Gran Canaria - Unicaja MalagaSmartspor 2
22:45Sassuolo - AtalantaS Sport Plus
23:00Real Betis - Celta VigoS Sport
23:00Rennes - LilleBeIN Sports 4
23:30Teknik AnalizTRT Spor
23:30TrioBeIN Sports 1
00:00Son SayfaA Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.

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Kaynak: Sporx.com

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