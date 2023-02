Saat Program Kanal 00:00 Son Sayfa A Spor 00:00 Harem Spor Kulübü - TED Ankara Kolejliler TBF YouTube 01:00 Spor Artı TRT Spor 03:00 Indiana Pacers - Sacramento Kings NBA TV 03:00 Indiana Pacers - Sacramento Kings NBA TV 03:30 Boston Celtics - Phoenix Suns S Sport 03:30 Boston Celtics - Phoenix Suns S Sport 07:00 Sabah Sporu A Spor 09:00 Sydney - Central Coast Mariners beIN Connect 10:00 beIN Hafta Sonu BeIN Sports 1 10:00 Spor Bülteni TRT Spor 10:00 Yaşasın Hafta Sonu A Spor 10:30 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu FB TV 11:45 Adelaide United - Brisbane Roar beIN Connect 12:00 Spor Bülteni TRT Spor 12:00 Spor Ajansı A Spor 12:30 Aktüel Futbol TRT Spor 13:00 Fenerbahçe Gelişim (K) - Turgutlu Belediyespor (K) TBF YouTube 13:00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Tofaş BeIN Haber 13:00 Tufan Metalurji Hatay BŞB. (K) - Çankaya Üniversitesi (K) TBF YouTube 13:00 Semt77 Yalovaspor Acarspor - Teşvikiye Spor Kulübü TBF YouTube 13:30 Bandırmaspor - Denizlispor TRT Avaz 13:30 Bandırmaspor - Denizlispor BeIN MAX2 13:30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor BeIN MAX2 13:30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor TRT Spor 13:30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük BeIN Sports 2 14:00 Maç Günü A Spor 14:00 Elazığ İl Özel İdare (K) - Boğaziçi Basketbol (K) TBF YouTube 14:00 Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe Koleji DS Energy TBF YouTube 14:00 Rize Belediyesi (K) - GS Çağdaş F. (K) TBF YouTube 15:00 Beşiktaş HDI Sigorta (K) - Antalya Toroslar (K) TBF YouTube 15:00 beIN Süper Lig BeIN Sports 1 15:00 Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld beIN Connect 15:00 Braunschweig - Heidenheim BeIN Sports 4 15:00 Kaiserslautern - Holstein Kiel beIN Connect 15:30 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom Spor BeIN Sports 5 15:30 Spor Bülteni TRT Spor 15:30 Everton - Arsenal BeIN Sports 3 16:00 Espanyol - Osasuna S Sport 16:00 OGM Ormanspor (K) - Nesibe Aydın (K) TBF YouTube 16:00 Skorbord A Spor 16:00 Sivasspor - Beşiktaş BeIN Sports 1 16:00 HDI Sigorta Yalova VIP (K) - İzmit Belediyespor (K) TBF YouTube 16:00 Boluspor - Pendikspor BeIN Sports 2 16:00 Urla Belediyesi (K) - Botaş Gelişim (K) TBF YouTube 16:00 Boluspor - Pendikspor TRT Spor 17:00 Cremonese - Lecce S Sport Plus 17:00 Antalya Güneşi (K) - E.K. Gelişim (K) TBF YouTube 17:00 Saint-Etienne - Annecy BeIN Sports 4 17:30 Final Spor - Bornova Belediyesi Karşıyaka TBF YouTube 17:30 Union Berlin - Mainz 05 beIN Connect 17:30 Union Berlin - Mainz 05 Tivibu Spor 4 17:30 Borussia Dortmund - Freiburg BeIN MAX1 17:30 Borussia Dortmund - Freiburg Tivibu Spor 1 17:30 Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin beIN Connect 17:30 Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin Tivibu Spor 3 17:30 Köln - RB Leipzig beIN Connect 17:30 Bochum - Hoffenheim Tivibu Spor 17:30 Bochum - Hoffenheim beIN Connect 17:30 Köln - RB Leipzig Tivibu Spor 2 18:00 Manchester United - Crystal Palace BeIN Sports 3 18:00 Çayırova Spor - Nazilli Belediye TBF YouTube 18:00 Brighton & Hove Albion - Bournemouth beIN Connect 18:00 90+1 A Spor 18:00 Wolverhampton - Liverpool BeIN MAX2 18:00 Aston Villa - Leicester City beIN Connect 18:00 Galatasaray NEF - Aliağa Petkim Spor BeIN Sports 5 18:00 beIN Süper Lig BeIN Sports 1 18:15 Elche - Villarreal S Sport 18:30 Aykanat Spor - İlkler Şehri Uşak TBF YouTube 19:00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor BeIN Sports 2 19:00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor TRT Spor 19:00 Antalyaspor - Gaziantep FK BeIN Sports 1 19:00 PSG - Toulouse BeIN Sports 4 20:00 Roma - Empoli S Sport Plus 20:00 Takım Oyunu A Spor 20:30 Newcastle United - West Ham United BeIN Sports 3 20:30 Mönchengladbach - Schalke 04 BeIN MAX1 20:30 Mönchengladbach - Schalke 04 Tivibu Spor 1 20:30 Atletico Madrid - Getafe S Sport 21:00 Stadyum TRT Spor 21:00 beIN Süper Lig BeIN Sports 1 21:00 Benfica - Casa Pia Smartspor 21:00 Troyes - Lyon BeIN Sports 4 22:00 Transfer Raporu A Spor 22:30 Greuther Fürth - Nürnberg beIN Connect 22:45 Gran Canaria - Unicaja Malaga Smartspor 2 22:45 Sassuolo - Atalanta S Sport Plus 23:00 Real Betis - Celta Vigo S Sport 23:00 Rennes - Lille BeIN Sports 4 23:30 Teknik Analiz TRT Spor 23:30 Trio BeIN Sports 1 00:00 Son Sayfa A Spor

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

