7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?"
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün
sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı
ile de "Bugün maç var mı?"
sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var?
|Saat
|Program
|Kanal
|07:00
|Shanghai ATP Shanghai
|S Sport Plus
|08:00
|İlk Baskı
|TRT Spor
|08:00
|Başlama Vuruşu
|HT Spor
|08:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|09:45
|Süper Lig Haftanın Golleri
|BeIN Sports 1
|10:00
|İşitme Engelliler Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Antrenman MotoGP
|S Sport Plus
|10:30
|Alt Ligler
|TRT Spor
|11:00
|HT Spor Gündem
|HT Spor
|11:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|11:30
|Spor Manşet
|TRT Spor
|12:30
|Gün Ortası
|TRT Spor
|12:30
|Kürsü
|HT Spor
|13:00
|Bakış Açısı
|HT Spor
|14:00
|Spor Stüdyosu
|TRT Spor
|14:00
|Gamer
|BeIN Sports 1
|14:00
|Gün Ortası
|A Spor
|15:00
|beIN Garaj
|BeIN Sports 1
|15:00
|Spor Gündemi
|A Spor
|15:00
|Satır Arası
|HT Spor
|15:30
|Veres Rivne - Shakhtar Donetsk
|Tivibu Spor
|16:00
|Gündem Futbol
|TRT Spor
|16:30
|Onikişubat Belediyespor - TFL Altekma
|Tabii
|17:00
|Dünyadan Futbol
|HT Spor
|17:00
|Bodrum FK - A. Keçiörengücü
|BeIN Sports 2
|17:00
|Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı Pendikspor
|TRT Spor
|17:00
|Bodrumspor - Keçiörengücü
|TRT Avaz
|18:00
|Ana Haber
|A Spor
|18:00
|Ana Haber Bülteni
|HT Spor
|19:00
|Sungurlu Belediye - Sultanbeyli Belediye
|TRT Spor Yıldız
|19:00
|Türkiye - Slovenya
|Tivibu Spor
|19:00
|Ezgi Sütçü ile Ana Haber
|TRT Spor
|19:30
|Heidenheim - Kaiserslautern
|S Sport Plus
|20:00
|Ümraniyespor - Sarıyer
|BeIN Sports 2
|20:00
|Skorboard
|A Spor
|20:00
|Ümraniyespor - Sarıyer
|TRT Avaz
|20:00
|Van Spor - Bandırma Spor
|TRT Spor
|20:00
|Galatasaray - Kasımpaşa
|BeIN Sports 1
|20:45
|Devre Arası
|A Spor
|21:00
|Skorboard
|A Spor
|21:00
|PSV - Heerenveen
|S Sport Plus
|21:00
|Al Nassr - Al Diriyah
|S Sport Plus
|21:15
|Olympiakos - Anadolu Efes
|S Sport Plus
|21:30
|Barcelona - Zalgiris Kaunas
|S Sport Plus
|21:30
|Baskonia - Beşiktaş
|S Sport Plus
|21:30
|Borussia Dortmund - Werder Bremen
|S Sport Plus
|21:40
|Maç Önü
|BeIN Sports 4
|21:45
|Lens - Lyon
|BeIN Sports 4
|22:00
|90+1
|A Spor
|22:00
|West Ham - QPR
|S Sport Plus
|22:00
|Malaga - Espanyol
|S Sport Plus
|22:00
|Stadyum
|TRT Spor
|22:00
|Maç Sonu
|BeIN Sports 2
|22:15
|Braga - Sporting CP
|BeIN Sports 3
|23:00
|Gece Yarısı
|HT Spor
|23:00
|Trio
|BeIN Sports 1
|23:30
|Teknik Analiz
|TRT Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var
konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz)
hemen indirebilirsiniz. Türkiye Süper Lig fikstürünü
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.
Kaynak: Sporx.com