Haber Tarihi: 08 Ekim 2026 13:05 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 00:05

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 09 Ekim 2026 günün maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü futbol maçlarının açıklanmasından sonra merak edilmeye başladı. Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman olduğu gibi bugün hangi maçlar var mı konusunda. Size bu konuda her gün yardımcı olabileceğimiz ve bugün maç var mı sorusuna cevap bulabileceğiniz bir rehber hazırladık. İşte bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı ve günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? İşte 09 Ekim 2026 günün maç programı
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7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen TV'de bugün sayfasından programa ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki günün maç programı ile de "Bugün maç var mı?" sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
Bugün hangi maçlar var? 


SaatProgramKanal
07:00Shanghai ATP ShanghaiS Sport Plus
08:00İlk BaskıTRT Spor
08:00Başlama VuruşuHT Spor
08:00Sabah SporuA Spor
09:45Süper Lig Haftanın GolleriBeIN Sports 1
10:00İşitme Engelliler Spor BülteniTRT Spor
10:00Antrenman MotoGPS Sport Plus
10:30Alt LiglerTRT Spor
11:00HT Spor GündemHT Spor
11:00Spor AjansıA Spor
11:30Spor ManşetTRT Spor
12:30Gün OrtasıTRT Spor
12:30KürsüHT Spor
13:00Bakış AçısıHT Spor
14:00Spor StüdyosuTRT Spor
14:00GamerBeIN Sports 1
14:00Gün OrtasıA Spor
15:00beIN GarajBeIN Sports 1
15:00Spor GündemiA Spor
15:00Satır ArasıHT Spor
15:30Veres Rivne - Shakhtar DonetskTivibu Spor
16:00Gündem FutbolTRT Spor
16:30Onikişubat Belediyespor - TFL AltekmaTabii
17:00Dünyadan FutbolHT Spor
17:00Bodrum FK - A. KeçiörengücüBeIN Sports 2
17:00Ekenler Beton Sivasspor - Orfa Yapı PendiksporTRT Spor
17:00Bodrumspor - KeçiörengücüTRT Avaz
18:00Ana HaberA Spor
18:00Ana Haber BülteniHT Spor
19:00Sungurlu Belediye - Sultanbeyli BelediyeTRT Spor Yıldız
19:00Türkiye - SlovenyaTivibu Spor
19:00Ezgi Sütçü ile Ana HaberTRT Spor
19:30Heidenheim - KaiserslauternS Sport Plus
20:00Ümraniyespor - SarıyerBeIN Sports 2
20:00SkorboardA Spor
20:00Ümraniyespor - SarıyerTRT Avaz
20:00Van Spor - Bandırma SporTRT Spor
20:00Galatasaray - KasımpaşaBeIN Sports 1
20:45Devre ArasıA Spor
21:00SkorboardA Spor
21:00PSV - HeerenveenS Sport Plus
21:00Al Nassr - Al DiriyahS Sport Plus
21:15Olympiakos - Anadolu EfesS Sport Plus
21:30Barcelona - Zalgiris KaunasS Sport Plus
21:30Baskonia - BeşiktaşS Sport Plus
21:30Borussia Dortmund - Werder BremenS Sport Plus
21:40Maç ÖnüBeIN Sports 4
21:45Lens - LyonBeIN Sports 4
22:0090+1A Spor
22:00West Ham - QPRS Sport Plus
22:00Malaga - EspanyolS Sport Plus
22:00StadyumTRT Spor
22:00Maç SonuBeIN Sports 2
22:15Braga - Sporting CPBeIN Sports 3
23:00Gece YarısıHT Spor
23:00TrioBeIN Sports 1
23:30Teknik AnalizTRT Spor


Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve bugün hangi maçlar var konusunda sizin yapmanız gereken tek şey bu TV'de spor ekranı programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.

Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için Sporx Mobil uygulaması'nı buradan (ücretsiz) hemen indirebilirsiniz. 

Türkiye Süper Lig fikstürünü öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Sporx web ve mobil sitesinde sol menüden Süper Lig Fikstür kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.

Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.


Kaynak: Sporx.com

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