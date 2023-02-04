7'den 77'e futbolseverler, basketbolseverler ve diğer sporları tutku ile takip edenler her zaman
sorusunu merak etmiştir. Sporx'in yıllardır yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen
|Saat
|Program
|Kanal
|00:00
|Son Sayfa
|A Spor
|00:00
|Harem Spor Kulübü - TED Ankara Kolejliler
|TBF YouTube
|01:00
|Spor Artı
|TRT Spor
|03:00
|Indiana Pacers - Sacramento Kings
|NBA TV
|03:00
|Indiana Pacers - Sacramento Kings
|NBA TV
|03:30
|Boston Celtics - Phoenix Suns
|S Sport
|03:30
|Boston Celtics - Phoenix Suns
|S Sport
|07:00
|Sabah Sporu
|A Spor
|09:00
|Sydney - Central Coast Mariners
|beIN Connect
|10:00
|beIN Hafta Sonu
|BeIN Sports 1
|10:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|10:00
|Yaşasın Hafta Sonu
|A Spor
|10:30
|Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu
|FB TV
|11:45
|Adelaide United - Brisbane Roar
|beIN Connect
|12:00
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|12:00
|Spor Ajansı
|A Spor
|12:30
|Aktüel Futbol
|TRT Spor
|13:00
|Fenerbahçe Gelişim (K) - Turgutlu Belediyespor (K)
|TBF YouTube
|13:00
|Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Tofaş
|BeIN Haber
|13:00
|Tufan Metalurji Hatay BŞB. (K) - Çankaya Üniversitesi (K)
|TBF YouTube
|13:00
|Semt77 Yalovaspor Acarspor - Teşvikiye Spor Kulübü
|TBF YouTube
|13:30
|Bandırmaspor - Denizlispor
|TRT Avaz
|13:30
|Bandırmaspor - Denizlispor
|BeIN MAX2
|13:30
|Erzurumspor FK - Tuzlaspor
|BeIN MAX2
|13:30
|Erzurumspor FK - Tuzlaspor
|TRT Spor
|13:30
|MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
|BeIN Sports 2
|14:00
|Maç Günü
|A Spor
|14:00
|Elazığ İl Özel İdare (K) - Boğaziçi Basketbol (K)
|TBF YouTube
|14:00
|Mersin Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe Koleji DS Energy
|TBF YouTube
|14:00
|Rize Belediyesi (K) - GS Çağdaş F. (K)
|TBF YouTube
|15:00
|Beşiktaş HDI Sigorta (K) - Antalya Toroslar (K)
|TBF YouTube
|15:00
|beIN Süper Lig
|BeIN Sports 1
|15:00
|Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld
|beIN Connect
|15:00
|Braunschweig - Heidenheim
|BeIN Sports 4
|15:00
|Kaiserslautern - Holstein Kiel
|beIN Connect
|15:30
|Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom Spor
|BeIN Sports 5
|15:30
|Spor Bülteni
|TRT Spor
|15:30
|Everton - Arsenal
|BeIN Sports 3
|16:00
|Espanyol - Osasuna
|S Sport
|16:00
|OGM Ormanspor (K) - Nesibe Aydın (K)
|TBF YouTube
|16:00
|Skorbord
|A Spor
|16:00
|Sivasspor - Beşiktaş
|BeIN Sports 1
|16:00
|HDI Sigorta Yalova VIP (K) - İzmit Belediyespor (K)
|TBF YouTube
|16:00
|Boluspor - Pendikspor
|BeIN Sports 2
|16:00
|Urla Belediyesi (K) - Botaş Gelişim (K)
|TBF YouTube
|16:00
|Boluspor - Pendikspor
|TRT Spor
|17:00
|Cremonese - Lecce
|S Sport Plus
|17:00
|Antalya Güneşi (K) - E.K. Gelişim (K)
|TBF YouTube
|17:00
|Saint-Etienne - Annecy
|BeIN Sports 4
|17:30
|Final Spor - Bornova Belediyesi Karşıyaka
|TBF YouTube
|17:30
|Union Berlin - Mainz 05
|beIN Connect
|17:30
|Union Berlin - Mainz 05
|Tivibu Spor 4
|17:30
|Borussia Dortmund - Freiburg
|BeIN MAX1
|17:30
|Borussia Dortmund - Freiburg
|Tivibu Spor 1
|17:30
|Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin
|beIN Connect
|17:30
|Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin
|Tivibu Spor 3
|17:30
|Köln - RB Leipzig
|beIN Connect
|17:30
|Bochum - Hoffenheim
|Tivibu Spor
|17:30
|Bochum - Hoffenheim
|beIN Connect
|17:30
|Köln - RB Leipzig
|Tivibu Spor 2
|18:00
|Manchester United - Crystal Palace
|BeIN Sports 3
|18:00
|Çayırova Spor - Nazilli Belediye
|TBF YouTube
|18:00
|Brighton & Hove Albion - Bournemouth
|beIN Connect
|18:00
|90+1
|A Spor
|18:00
|Wolverhampton - Liverpool
|BeIN MAX2
|18:00
|Aston Villa - Leicester City
|beIN Connect
|18:00
|Galatasaray NEF - Aliağa Petkim Spor
|BeIN Sports 5
|18:00
|beIN Süper Lig
|BeIN Sports 1
|18:15
|Elche - Villarreal
|S Sport
|18:30
|Aykanat Spor - İlkler Şehri Uşak
|TBF YouTube
|19:00
|Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
|BeIN Sports 2
|19:00
|Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
|TRT Spor
|19:00
|Antalyaspor - Gaziantep FK
|BeIN Sports 1
|19:00
|PSG - Toulouse
|BeIN Sports 4
|20:00
|Roma - Empoli
|S Sport Plus
|20:00
|Takım Oyunu
|A Spor
|20:30
|Newcastle United - West Ham United
|BeIN Sports 3
|20:30
|Mönchengladbach - Schalke 04
|BeIN MAX1
|20:30
|Mönchengladbach - Schalke 04
|Tivibu Spor 1
|20:30
|Atletico Madrid - Getafe
|S Sport
|21:00
|Stadyum
|TRT Spor
|21:00
|beIN Süper Lig
|BeIN Sports 1
|21:00
|Benfica - Casa Pia
|Smartspor
|21:00
|Troyes - Lyon
|BeIN Sports 4
|22:00
|Transfer Raporu
|A Spor
|22:30
|Greuther Fürth - Nürnberg
|beIN Connect
|22:45
|Gran Canaria - Unicaja Malaga
|Smartspor 2
|22:45
|Sassuolo - Atalanta
|S Sport Plus
|23:00
|Real Betis - Celta Vigo
|S Sport
|23:00
|Rennes - Lille
|BeIN Sports 4
|23:30
|Teknik Analiz
|TRT Spor
|23:30
|Trio
|BeIN Sports 1
|00:00
|Son Sayfa
|A Spor
Süper Lig, Milli Takım, kulüplerin oynayacağı hazırlık maçları, basketbol karşılaşmaları ve aradığınızın her zaman bir fazlası sizin için sürekli olarak güncellenen bu programda yer alıyor ve
programını takviminize kaydetmek. Programda eksik görürseniz bize bildirmeyi unutmayın.
Günün maç programı, bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı konusunda ise her gün araştırma yapmadan en kolay bir şekilde bu bilgilere ulaşabilmek için
öğrenmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
kısmına ulaşın. Buradaki maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Süper Lig ile ilgili en güncel bilgileri içeren resmi fikstürün yer aldığı bölümdür.Bu sekme, Süper Lig'in gelecek maçlarının tarih ve saatlerini gösterecektir. Fikstürü inceleyin. Fikstür, takımların karşı karşıya gelecekleri maçların tarihlerini ve saatlerini gösterir. Ayrıca, maçların hangi stadyumda oynanacağını da gösterir.
Güncellemelere dikkat edin. Süper Lig fikstürü zaman zaman değişebilir, özellikle özel durumlar nedeniyle. Bu nedenle, fikstürü sık sık kontrol etmeyi ve güncellemelere dikkat etmeyi unutmayın.