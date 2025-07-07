Beşiktaş, stoperini Fransa'da buldu!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham ve David Jurasek transferinden sonra gözünü La Havre oyuncusu Etienne Youte'ye çevirdi.

calendar 07 Temmuz 2025 21:39 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025 22:20
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, stoperini Fransa'da buldu!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için adımlar atmaya başladı.

Daha öncesinde Tammy Abraham ve David Jurasek transferlerini bitiren siyah-beyazlılar, rotasını Fransa'ya çevirdi.

L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Le Havre forması giyen 23 yaşındaki stoper Etienne Youte ile ciddi şekilde ilgileniyor.


Alınan bilgilere göre Etienne Youte'nin 5 milyon euroluk bir teklifle La Havre'den ayrılma ihtimali yüksek.

Fransız stoperin Le Havre ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Etienne Youte'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Oyuncu Troyes altyapısında yetişti ve daha sonrasında Inter altyapısı ve Olympiakos B takımlarında forma terletti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Le Havre forması ile 28 maça çıkan Etienne Youte, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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