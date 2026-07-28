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Fenerbahçe, Gornik Zabrze kamp kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 12:32 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Gornik Zabrze kamp kadrosunu açıkladı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin

Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür

Orta saha: Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın

Hücum: Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca

KADRODA 3 EKSİK

UEFA listesine bildirilmeyenler dışında sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, Yiğit Efe Demir ve son antrenmanda ağrı hisseden Sidiki Cherif, Gornik Zabrze maçı kamp kadrosunda yer almadı.

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