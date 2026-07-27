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Galatasaray'a Reijnders için transfer şartı!

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen Tijjani Reijnders için ısrarını sürdürdüğü öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 22:06
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Reijnders için transfer şartı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tijjani Reijnders için ısrarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip Manchester City'nin Hollandalı yıldızını renklerine bağlamak istiyor.

AYRILIK BAŞKA TRANSFERE BAĞLI

Haberde, Reijnders'in geleceğinin Manchester City'nin gerçekleştirmeyi planladığı bir başka transfere bağlı olduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katması halinde Reijnders'in ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

İngiliz devindeki ilk sezonunda 47 resmi maçta forma giyen Reijnders, 7 gol - 8 asistlik istatistik yakaladı.

ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 3 karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.  

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