Mavericks'in Klay Thompson planı belli oldu; Heat beklemeye geçti

Dallas Mavericks'in, Klay Thompson ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmaktan ziyade deneyimli yıldızı takaslamayı tercih ettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miami Heat başta olmak üzere Thompson ile ilgilenen takımlar, dört kez NBA şampiyonu olan oyuncunun serbest oyuncu statüsüne geçmesini beklerken, Dallas'ın şu an için kontrat feshi seçeneğini değerlendirmediği belirtildi.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, Thompson ile sözleşme feshi konusunda anlaşmayı düşünmeden önce onu takas ederek karşılığında bir değer elde etmeyi hedefliyor.
Miami ve diğer talip ekipler ise Thompson'ın sonunda serbest oyuncu olması halinde, oyuncu ya da draft hakkı vermeden kendisini kadrolarına katabilmeyi umuyor.
Ancak Dallas'ın şu ana kadarki yaklaşımının önceliğinin bir takas gerçekleştirmek olduğu ifade edildi.
Thompson'ın 2024 yılında Mavericks ile imzaladığı üç yıllık sözleşmesinde bir sezon daha bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun 2026-27 sezonunda yaklaşık 17.5 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Sona erecek kontratının büyük çaplı bir takasta önemli bir maaş dengesi unsuru olabileceği belirtilirken, Dallas'ın herhangi bir oyuncu ya da önemli bir mali tasarruf elde etmeden Thompson'ı serbest bırakması için şu an itibarıyla finansal açıdan güçlü bir gerekçesi bulunmadığı aktarıldı.
Habere göre Mavericks, antrenman kampı başlamadan önce uygun bir takas bulamazsa bu konudaki tutumunu yeniden değerlendirebilir.
Thompson'ın temsilcilerinin de yaz döneminin ilerleyen bölümünde sözleşme feshi için baskı yapabileceği belirtilirken, bunun Dallas'ın şu anki önceliği olmadığı ifade edildi.
Heat'in, dış şut katkısını artırmak amacıyla Thompson'ı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.
Ancak Miami'nin ilgisinin büyük ölçüde sözleşme feshi senaryosuna dayandığı, aktif bir takas görüşmesi yürütülmediği belirtildi.
Daha önce çıkan haberlerde Nikola Jovic ve draft haklarını içeren olası bir teklif paketinin ciddi şekilde ilerleme kaydettiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığı aktarılmıştı.
36 yaşındaki Thompson, geçtiğimiz sezon maç başına 11.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.3 isabet oranıyla oynadı.
Kariyerinin ilk 11 aktif sezonunu Golden State Warriors'ta geçiren Thompson, burada dört NBA şampiyonluğu kazandıktan sonra 2024 yılında Dallas Mavericks'e katılmıştı.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Mavericks, Thompson ile sözleşme feshi konusunda anlaşmayı düşünmeden önce onu takas ederek karşılığında bir değer elde etmeyi hedefliyor.
Miami ve diğer talip ekipler ise Thompson'ın sonunda serbest oyuncu olması halinde, oyuncu ya da draft hakkı vermeden kendisini kadrolarına katabilmeyi umuyor.
Ancak Dallas'ın şu ana kadarki yaklaşımının önceliğinin bir takas gerçekleştirmek olduğu ifade edildi.
Thompson'ın 2024 yılında Mavericks ile imzaladığı üç yıllık sözleşmesinde bir sezon daha bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun 2026-27 sezonunda yaklaşık 17.5 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Sona erecek kontratının büyük çaplı bir takasta önemli bir maaş dengesi unsuru olabileceği belirtilirken, Dallas'ın herhangi bir oyuncu ya da önemli bir mali tasarruf elde etmeden Thompson'ı serbest bırakması için şu an itibarıyla finansal açıdan güçlü bir gerekçesi bulunmadığı aktarıldı.
Habere göre Mavericks, antrenman kampı başlamadan önce uygun bir takas bulamazsa bu konudaki tutumunu yeniden değerlendirebilir.
Thompson'ın temsilcilerinin de yaz döneminin ilerleyen bölümünde sözleşme feshi için baskı yapabileceği belirtilirken, bunun Dallas'ın şu anki önceliği olmadığı ifade edildi.
Heat'in, dış şut katkısını artırmak amacıyla Thompson'ı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.
Ancak Miami'nin ilgisinin büyük ölçüde sözleşme feshi senaryosuna dayandığı, aktif bir takas görüşmesi yürütülmediği belirtildi.
Daha önce çıkan haberlerde Nikola Jovic ve draft haklarını içeren olası bir teklif paketinin ciddi şekilde ilerleme kaydettiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığı aktarılmıştı.
36 yaşındaki Thompson, geçtiğimiz sezon maç başına 11.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.3 isabet oranıyla oynadı.
Kariyerinin ilk 11 aktif sezonunu Golden State Warriors'ta geçiren Thompson, burada dört NBA şampiyonluğu kazandıktan sonra 2024 yılında Dallas Mavericks'e katılmıştı.