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Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı

1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı kiraladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'un 21 yaşındaki santrforu Poyraz Efe Yıldırım'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor altyapısında yetişen Poyraz Efe Yıldırım, kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, 3 gol attı.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Poyraz Efe Yıldırım'a yeni sezonda başarı dilenerek, "Muğlaspor'a hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

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