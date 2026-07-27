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Beşiktaş'ta Italiano'dan transfer talebi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland galibiyetinin ardından yönetimle yaptığı toplantıda yoğun fikstüre dikkat çekerek geniş ve alternatifli bir kadro için transfer talebini yineledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 08:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'dan transfer talebi!
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Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 1-0 kazanılan Midtjylland maçının ardından yönetimle bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GENİŞ BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"

Italiano'nun daha önce de olduğu gibi siyah beyazlı kurmaylara transfer talebini yinelediği ve "Bu tempoda çok fazla maç oynayacağız. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." sözleriyle transfer isteğini dile getirdiği öğrenildi.

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