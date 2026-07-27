Beşiktaş'ta Italiano'dan transfer talebi!

Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 1-0 kazanılan Midtjylland maçının ardından yönetimle bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GENİŞ BİR KADROYA İHTİYACIMIZ VAR"
Italiano'nun daha önce de olduğu gibi siyah beyazlı kurmaylara transfer talebini yinelediği ve "Bu tempoda çok fazla maç oynayacağız. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." sözleriyle transfer isteğini dile getirdiği öğrenildi.
Italiano'nun daha önce de olduğu gibi siyah beyazlı kurmaylara transfer talebini yinelediği ve "Bu tempoda çok fazla maç oynayacağız. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." sözleriyle transfer isteğini dile getirdiği öğrenildi.