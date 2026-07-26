Beşiktaş'tan Salah'a süre: 24 saat!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN 2 YILLIK TEKLİF
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.
YILLIK KAZANCI 20 MİLYON EURO'YA YAKLAŞACAK
İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacağı öğrenildi.
TOPLAM BÜTÇE 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR
Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.
GÖZLER SALAH VE MENAJERİNDE
Siyah-beyazlıların sunduğu teklifin ardından son kararın Muhammed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas'ta olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ SÜRE VERDİ
Beşiktaş, yaptığı teklifin ardından Salah'tan cevap beklemeye geçti ve Mısırlı yıldıza da cevap için süre verildi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Salah'tan yarın akşama (Pazartesi) kadar yanıt bekliyor. Beşiktaş birçok konuda Salah ile belli bir aşama kaydetti. Net cevap için 24 saat süre verildi. O süre başladı.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.
YILLIK KAZANCI 20 MİLYON EURO'YA YAKLAŞACAK
İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacağı öğrenildi.
TOPLAM BÜTÇE 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR
Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.
GÖZLER SALAH VE MENAJERİNDE
Siyah-beyazlıların sunduğu teklifin ardından son kararın Muhammed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas'ta olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ SÜRE VERDİ
Beşiktaş, yaptığı teklifin ardından Salah'tan cevap beklemeye geçti ve Mısırlı yıldıza da cevap için süre verildi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, Salah'tan yarın akşama (Pazartesi) kadar yanıt bekliyor. Beşiktaş birçok konuda Salah ile belli bir aşama kaydetti. Net cevap için 24 saat süre verildi. O süre başladı.