Lois Openda, Juventus'tan Lyon'a kiralandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Juventus forması giyen Belçikalı golcü Lois Openda'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'equipe'in haberine göre, Fransız ekibi, 26 yaşındaki santrforun kiralanması için Juventus'a 3 milyon euro ödeyecek.
Taraflar arasında satın alma opsiyonu yer almazken, Juventus'un Openda'nın yıllık 8 milyon euro brüt maaşının önemli bir kısmını karşılamayı kabul ettiği belirtildi. Belçikalı futbolcunun da birkaç gündür Lyon yönetimiyle anlaşma sağladığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Openda, bunların 9'una ilk 11'de başladı. Belçikalı golcü, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Taraflar arasında satın alma opsiyonu yer almazken, Juventus'un Openda'nın yıllık 8 milyon euro brüt maaşının önemli bir kısmını karşılamayı kabul ettiği belirtildi. Belçikalı futbolcunun da birkaç gündür Lyon yönetimiyle anlaşma sağladığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Openda, bunların 9'una ilk 11'de başladı. Belçikalı golcü, söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.