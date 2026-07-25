Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Melissa Vargas değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirten Vargas, finalde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"
Çin karşısında her sayı için mücadele ettiklerini ifade eden milli voleybolcu, şunları söyledi:
"Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük mutluluk."
"YOĞUN BİR FİNAL OLACAK"
Brezilya ile oynanacak final karşılaşmasını da değerlendiren Vargas, çekişmeli bir mücadele beklediğini belirtti.
"Brezilya'ya karşı oldukça yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak."
"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"
Çin karşısında her sayı için mücadele ettiklerini ifade eden milli voleybolcu, şunları söyledi:
"Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük mutluluk."
"YOĞUN BİR FİNAL OLACAK"
Brezilya ile oynanacak final karşılaşmasını da değerlendiren Vargas, çekişmeli bir mücadele beklediğini belirtti.
"Brezilya'ya karşı oldukça yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak."