Hande Baladın: 'Birbirimizi sahada ittirdik'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.



Mücadelenin ardından milli voleybolcu Hande Baladın, açıklamalarda bulundu.



"KONSANTRASYONUMUZ HİÇ DÜŞMEDİ!"



Finale yükselmelerinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Baladın, "Çok mutluyuz. VNL'de tekrar finaldeyiz. Ne desem bilmiyorum... Maçın başından sonuna kadar harika bir konsantrasyon vardı. Çin çok güçlü bir takım, hem savunmada hem hücumda. Çok fazla oyuncu değiştirdiler. Bu anlarda konsantrasyonumuz hiç düşmedi. Birbirimizi sahada ittirdik. Çok güzel bir sonuçla finaldeyiz." dedi.



"HEPİMİZ ÇOK ZORLU SEZONLARDAN ÇIKTIK"



Açıklamalarına devam eden milli yıldız, "Her gün hepimiz en iyisini yapmak için sahaya çıkıyoruz. Her gün daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takım birbirine çok alıştı. Hepimiz çok zorlu sezonlardan çıktık. Biraz zamana ihtiyaç oluyor. Umarım en güzel şekilde buradan ayrılacağız." ifadelerini kullandı.



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