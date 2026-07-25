Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Ali Kaan Güneren'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Iğdır FK forması giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transfer edildiği bildirildi.
KULÜPTEN HOŞ GELDİN MESAJI
Muğlaspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize 'hoş geldin' diyoruz."
BOLU KAMPINA KATILDI
Ali Kaan Güneren'in takımın Bolu kampına katıldığı ve yeşil-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Amasyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK formalarını giydi.
Kaynakta transferin sözleşme süresi ve mali şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
KULÜPTEN HOŞ GELDİN MESAJI
Muğlaspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Yeni transferimiz Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize 'hoş geldin' diyoruz."
BOLU KAMPINA KATILDI
Ali Kaan Güneren'in takımın Bolu kampına katıldığı ve yeşil-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Amasyaspor, Akhisarspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK formalarını giydi.
Kaynakta transferin sözleşme süresi ve mali şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.