Romelu Lukaku'dan flaş karar!

İtalyan gazeteci Ciro Venerato'nun paylaştığı bilgilere göre, siyah-beyazlı yönetim 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Lukaku'yu kadrosuna katmak için resmi girişimde bulundu. Ancak bu teklif, oyuncu cephesi tarafından reddedildi.
TEMASLAR SÜRMEYE DEVAM EDECEK!
Deneyimli golcünün verdiği bu kararda maddi faktörlerin etkili olmadığı belirtilirken, oyuncunun farklı kariyer planlarına sahip olduğu ve Süper Lig ihtimaline olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmeye rağmen Beşiktaş yönetiminin, yıldız isimle temaslarını sürdürme niyetinde olduğu kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NAPOLİ YÜKSEK MAAŞTAN KURTULMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Lukaku için yaptığı resmi teklif, oyuncunun kariyer planları sebebiyle kabul görmedi. Diğer yandan yüksek maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Napoli yönetimi, yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı
Belçikalı futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi. İtalyan ekibinin bütçe küçültme planı yaptığı ve Lukaku'nun yıllık yaklaşık 11 milyon euroyu bulan brüt maaşının bu planla uyuşmadığı belirtildi.
2024 yılının yaz transfer döneminde İngiliz kulübü Chelsea'den 30 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen tecrübeli forvet için Napoli'nin beklentisi ise yüksek. İtalyan temsilcisinin, yüksek maliyetli bu transfer için gelecek düşük bütçeli teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
TEMASLAR SÜRMEYE DEVAM EDECEK!
Deneyimli golcünün verdiği bu kararda maddi faktörlerin etkili olmadığı belirtilirken, oyuncunun farklı kariyer planlarına sahip olduğu ve Süper Lig ihtimaline olumsuz yaklaştığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişmeye rağmen Beşiktaş yönetiminin, yıldız isimle temaslarını sürdürme niyetinde olduğu kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NAPOLİ YÜKSEK MAAŞTAN KURTULMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Belçikalı santrfor Lukaku için yaptığı resmi teklif, oyuncunun kariyer planları sebebiyle kabul görmedi. Diğer yandan yüksek maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Napoli yönetimi, yıldız futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı
Belçikalı futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi. İtalyan ekibinin bütçe küçültme planı yaptığı ve Lukaku'nun yıllık yaklaşık 11 milyon euroyu bulan brüt maaşının bu planla uyuşmadığı belirtildi.
2024 yılının yaz transfer döneminde İngiliz kulübü Chelsea'den 30 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya dahil edilen tecrübeli forvet için Napoli'nin beklentisi ise yüksek. İtalyan temsilcisinin, yüksek maliyetli bu transfer için gelecek düşük bütçeli teklifleri kesinlikle değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.