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Milli yelkencilerden Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya

Milli yelkenciler, Polonya'da düzenlenen Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nı 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı sporcular organizasyonda toplam 8 kez kürsüye çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yelkencilerden Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya
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Milli yelkenciler, Polonya'da düzenlenen Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sopot kentinde gerçekleştirildi.

4 ALTIN MADALYA

Ay-yıldızlı sporculardan Defne Eğrilmez bir, Nilda Elvin Evin iki, Bozok Balcı ise bir altın madalya elde etti.

Bozok Balcı, şampiyonada ayrıca bir bronz madalyanın da sahibi oldu.

İKİ GÜMÜŞ, İKİ BRONZ

Milli sporculardan Berk Pala ile Elisa Özer gümüş madalya kazandı.

Alya Güneş Canan ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Milli yelkenciler, Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'ndan toplam 8 madalyayla ayrıldı.

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