Milli yelkencilerden Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya

Milli yelkenciler, Polonya'da düzenlenen Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sopot kentinde gerçekleştirildi.
4 ALTIN MADALYA
Ay-yıldızlı sporculardan Defne Eğrilmez bir, Nilda Elvin Evin iki, Bozok Balcı ise bir altın madalya elde etti.
Bozok Balcı, şampiyonada ayrıca bir bronz madalyanın da sahibi oldu.
İKİ GÜMÜŞ, İKİ BRONZ
Milli sporculardan Berk Pala ile Elisa Özer gümüş madalya kazandı.
Alya Güneş Canan ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Milli yelkenciler, Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'ndan toplam 8 madalyayla ayrıldı.
4 ALTIN MADALYA
Ay-yıldızlı sporculardan Defne Eğrilmez bir, Nilda Elvin Evin iki, Bozok Balcı ise bir altın madalya elde etti.
Bozok Balcı, şampiyonada ayrıca bir bronz madalyanın da sahibi oldu.
İKİ GÜMÜŞ, İKİ BRONZ
Milli sporculardan Berk Pala ile Elisa Özer gümüş madalya kazandı.
Alya Güneş Canan ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Milli yelkenciler, Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'ndan toplam 8 madalyayla ayrıldı.