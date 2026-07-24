Beşiktaş için Keito Nakamura iddiası

Beşiktaş için Fransa'dan Keito Nakamura iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yıl da gündeme gelen Japon kanat oyuncusu ile ilgileniyor.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
Reims, Beşiktaş ile birlikte Marsilya ve Everton gibi takımların da ilgilendiği Nakamura için 25 milyon euro bonservis belirledi.
18 MİLYON EURO'YA RET
Nakamura için 25 milyon euro'luk net beklentisi olan Reims'in, 25 yaşındaki futbolcu için adı açıklanmayan bir takımdan 18 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
REIMS İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nakamura'nın, Reims ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Reims forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.
BEKLENTİ 25 MİLYON EURO
Reims, Beşiktaş ile birlikte Marsilya ve Everton gibi takımların da ilgilendiği Nakamura için 25 milyon euro bonservis belirledi.
18 MİLYON EURO'YA RET
Nakamura için 25 milyon euro'luk net beklentisi olan Reims'in, 25 yaşındaki futbolcu için adı açıklanmayan bir takımdan 18 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
REIMS İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nakamura'nın, Reims ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Reims forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.