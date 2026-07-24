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Beşiktaş için Keito Nakamura iddiası

Beşiktaş, Reims forması giyen sol kanat oyuncusu Keito Nakamura ile ilgileniyor. Reims, Japon futbolcusu için 25 milyon euro bonservis talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Keito Nakamura iddiası
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Beşiktaş için Fransa'dan Keito Nakamura iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, geçen yıl da gündeme gelen Japon kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Reims, Beşiktaş ile birlikte Marsilya ve Everton gibi takımların da ilgilendiği Nakamura için 25 milyon euro bonservis belirledi.

18 MİLYON EURO'YA RET

Nakamura için 25 milyon euro'luk net beklentisi olan Reims'in, 25 yaşındaki futbolcu için adı açıklanmayan bir takımdan 18 milyon euro'luk bir teklif aldığı ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

REIMS İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nakamura'nın, Reims ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Reims forması altında geçen sezon 32 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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