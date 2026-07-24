Klay Thompson için adaylar arasına Heat de katıldı

Tecrübeli oyuncu Klay Thompson, Dallas Mavericks ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetmesi halinde Miami Heat'in değerlendireceği isimlerden biri olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anthony Slater'ın haberine göre Heat, kadrosunu Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo etrafında yeniden şekillendirmeye devam ederken Thompson'ın durumunu yakından takip ediyor. Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang ise Heat'in Thompson'a olan ilgisinin, LeBron James'in takıma katılıp katılmamasından bağımsız olduğunu aktardı.
Thompson, Dallas ile imzaladığı üç yıllık sözleşmenin son sezonuna girerken 2026-27 sezonu için 17.5 milyon dolar kazanacak. Ancak deneyimli şutörün sözleşmesini feshetmesi şu aşamada kesinlik kazanmış değil. NBA muhabiri Marc Stein'a göre Mavericks, Thompson'ı serbest bırakmak yerine öncelikle takas seçeneklerini değerlendiriyor.
Miami'nin Thompson'ı kadrosuna katabilmesi için en gerçekçi senaryo ise oyuncunun sözleşmesini feshetmesi olarak görülüyor. Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadroya kattığı dev takasın ardından maaş bütçesinde büyük ölçüde esnekliğini kaybeden Heat'in elindeki sınırlı seçeneklerden biri orta seviye istisna (mid-level exception) hakkını kullanmak.
Miami'nin bu istisna kapsamında yaklaşık 7 milyon dolarlık harcama hakkı bulunuyor. Ancak Heat'in LeBron James'i kadroya katma girişimlerini sürdürmesi halinde bu kaynakların kullanımı daha karmaşık bir hal alabilir. James'in veteran minimum kontratı kabul etmemesi durumunda Miami'nin bu istisna hakkını başka önemli bir transfer için kullanması gerekebilir.
Öte yandan Miami ile Dallas arasında doğrudan bir takasın gerçekleşmesi daha zor görünüyor. Teorik senaryolardan biri, Heat'in Nikola Jovic'i Thompson'ın sezon sonunda bitecek kontratı karşılığında Mavericks'e göndermesi. Ancak Dallas'ın, Jovic'in kısa süre önce imzaladığı dört yıl ve 62 milyon dolar değerindeki yeni sözleşmesini önemli bir ek karşılık almadan üstlenmeye sıcak bakması beklenmiyor.
Mavericks, 2025-26 sezonunu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamlarken lüks vergi sınırının da altında yer alıyor. Bu nedenle Dallas'ın, kadroyu güçlendirmeyecek bir anlaşma karşılığında Thompson'la yollarını ayırması için şu an mali açıdan acil bir gerekçesi bulunmuyor.
Üretkenliğinde düşüş yaşasa da Thompson, NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Beş kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, kariyerindeki üç sayılık isabet sayısında NBA tarihinin dördüncü sırasında yer alırken, 934 normal sezon maçında yay gerisinden yüzde 40.9 isabet oranı yakaladı.
Geçtiğimiz sezon Dallas formasıyla 69 maçta görev yapan Thompson, maç başına 21.7 dakikada 11.7 sayı, 3.1 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 39.3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.3 isabetle oynadı. Sayı ortalaması bir önceki sezondaki 14.0 seviyesinden gerilemiş olsa da dış şut tehdidini korudu.
Heat'in Thompson'a olan ilgisinin temelinde ise onun dış şut tehdidi, şampiyonluk tecrübesi ve Antetokounmpo ile Adebayo'nun etrafında hücum alanını genişletebilme özelliği bulunuyor. Miami, serbest oyuncu döneminde Norman Powell'ı Chicago Bulls'a kaptırırken, kadroyu yeniden yapılandırmasının ardından çevre şut katkısı arayışını sürdürüyor.
Heat bu yaz Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna katarak, Andrew Wiggins ile yeniden sözleşme imzalayarak ve Simone Fontecchio'yu takımda tutarak dış şut gücünü artırdı. Ancak Thompson, Antetokounmpo'nun pota altındaki baskısı ve Adebayo'nun çok yönlü oyununa daha fazla alan yaratabilecek, kendini kanıtlamış bir alternatif olarak görülüyor.
Thompson ve Stephen Curry'nin oluşturduğu Warriors çekirdeği, Golden State'e dört NBA şampiyonluğu kazandırdı. Deneyimli yıldızın büyük maçlardaki tecrübesi de şampiyonluk hedefleyen takımlar açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.
Miami, 2025-26 sezonunu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle tamamladıktan sonra kulüp tarihinin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirerek Milwaukee'den Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna kattı. Thompson'ın da eklenmesi, Heat'in yeni süper yıldızının etrafını katkı verebilecek tecrübeli isimlerle doldurma planının bir parçası olacak.
Şimdilik Miami'nin Thompson hamlesi, Dallas'ın bir takas partneri bulup bulamayacağına ya da sözleşme feshini en doğru seçenek olarak görüp görmeyeceğine bağlı. Thompson serbest kalması halinde Heat'in oyuncunun durumunu yakından takip edecek takımlar arasında yer alması bekleniyor.
Thompson, Dallas ile imzaladığı üç yıllık sözleşmenin son sezonuna girerken 2026-27 sezonu için 17.5 milyon dolar kazanacak. Ancak deneyimli şutörün sözleşmesini feshetmesi şu aşamada kesinlik kazanmış değil. NBA muhabiri Marc Stein'a göre Mavericks, Thompson'ı serbest bırakmak yerine öncelikle takas seçeneklerini değerlendiriyor.
Miami'nin Thompson'ı kadrosuna katabilmesi için en gerçekçi senaryo ise oyuncunun sözleşmesini feshetmesi olarak görülüyor. Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'yu kadroya kattığı dev takasın ardından maaş bütçesinde büyük ölçüde esnekliğini kaybeden Heat'in elindeki sınırlı seçeneklerden biri orta seviye istisna (mid-level exception) hakkını kullanmak.
Miami'nin bu istisna kapsamında yaklaşık 7 milyon dolarlık harcama hakkı bulunuyor. Ancak Heat'in LeBron James'i kadroya katma girişimlerini sürdürmesi halinde bu kaynakların kullanımı daha karmaşık bir hal alabilir. James'in veteran minimum kontratı kabul etmemesi durumunda Miami'nin bu istisna hakkını başka önemli bir transfer için kullanması gerekebilir.
Öte yandan Miami ile Dallas arasında doğrudan bir takasın gerçekleşmesi daha zor görünüyor. Teorik senaryolardan biri, Heat'in Nikola Jovic'i Thompson'ın sezon sonunda bitecek kontratı karşılığında Mavericks'e göndermesi. Ancak Dallas'ın, Jovic'in kısa süre önce imzaladığı dört yıl ve 62 milyon dolar değerindeki yeni sözleşmesini önemli bir ek karşılık almadan üstlenmeye sıcak bakması beklenmiyor.
Mavericks, 2025-26 sezonunu 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamlarken lüks vergi sınırının da altında yer alıyor. Bu nedenle Dallas'ın, kadroyu güçlendirmeyecek bir anlaşma karşılığında Thompson'la yollarını ayırması için şu an mali açıdan acil bir gerekçesi bulunmuyor.
Üretkenliğinde düşüş yaşasa da Thompson, NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Beş kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, kariyerindeki üç sayılık isabet sayısında NBA tarihinin dördüncü sırasında yer alırken, 934 normal sezon maçında yay gerisinden yüzde 40.9 isabet oranı yakaladı.
Geçtiğimiz sezon Dallas formasıyla 69 maçta görev yapan Thompson, maç başına 21.7 dakikada 11.7 sayı, 3.1 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 39.3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.3 isabetle oynadı. Sayı ortalaması bir önceki sezondaki 14.0 seviyesinden gerilemiş olsa da dış şut tehdidini korudu.
Heat'in Thompson'a olan ilgisinin temelinde ise onun dış şut tehdidi, şampiyonluk tecrübesi ve Antetokounmpo ile Adebayo'nun etrafında hücum alanını genişletebilme özelliği bulunuyor. Miami, serbest oyuncu döneminde Norman Powell'ı Chicago Bulls'a kaptırırken, kadroyu yeniden yapılandırmasının ardından çevre şut katkısı arayışını sürdürüyor.
Heat bu yaz Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna katarak, Andrew Wiggins ile yeniden sözleşme imzalayarak ve Simone Fontecchio'yu takımda tutarak dış şut gücünü artırdı. Ancak Thompson, Antetokounmpo'nun pota altındaki baskısı ve Adebayo'nun çok yönlü oyununa daha fazla alan yaratabilecek, kendini kanıtlamış bir alternatif olarak görülüyor.
Thompson ve Stephen Curry'nin oluşturduğu Warriors çekirdeği, Golden State'e dört NBA şampiyonluğu kazandırdı. Deneyimli yıldızın büyük maçlardaki tecrübesi de şampiyonluk hedefleyen takımlar açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.
Miami, 2025-26 sezonunu 43 galibiyet ve 39 mağlubiyetle tamamladıktan sonra kulüp tarihinin en büyük hamlelerinden birini gerçekleştirerek Milwaukee'den Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna kattı. Thompson'ın da eklenmesi, Heat'in yeni süper yıldızının etrafını katkı verebilecek tecrübeli isimlerle doldurma planının bir parçası olacak.
Şimdilik Miami'nin Thompson hamlesi, Dallas'ın bir takas partneri bulup bulamayacağına ya da sözleşme feshini en doğru seçenek olarak görüp görmeyeceğine bağlı. Thompson serbest kalması halinde Heat'in oyuncunun durumunu yakından takip edecek takımlar arasında yer alması bekleniyor.