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Galatasaray, Franjo Ivanovic için harekete geçiyor

Galatasaray Yönetimi, kısa süre içinde Franjo Ivanovic'in transferi için Benfica kulübüyle görüşmelere başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 08:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Franjo Ivanovic için harekete geçiyor
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Yabancı kuralı nedeniyle 9 numara pozisyonuna 2003 kontenjanına uygun isim bakan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ ROTA PORTEKİZ

Okan Buruk'un çok istediği Matthis Abline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı.

GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI

Takvim'in haberine göre, yönetim, Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le yakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon başında Union Saint-Gilloise'den 22.8 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi. Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişi sonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Santrfor arkası ve sol kanatta da görev yapabilen Ivanovic, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

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