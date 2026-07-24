Galatasaray, Franjo Ivanovic için harekete geçiyor

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Okan Buruk'un çok istediği Matthis Abline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Takvim'in haberine göre, yönetim, Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le yakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında Union Saint-Gilloise'den 22.8 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi. Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişi sonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Santrfor arkası ve sol kanatta da görev yapabilen Ivanovic, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.
Okan Buruk'un çok istediği Matthis Abline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Takvim'in haberine göre, yönetim, Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le yakından ilgileniyor. Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında Union Saint-Gilloise'den 22.8 milyon euro'ya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi. Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişi sonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.
GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Santrfor arkası ve sol kanatta da görev yapabilen Ivanovic, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.