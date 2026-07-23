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Alexander Nübel'den Vincenzo Italiano itirafı!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 23:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Alexander Nübel'den Vincenzo Italiano itirafı!
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Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli file bekçisi, rakibin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum." dedi.

"TAKIM OLARAK İYİ SAVUNMA YAPTIK"

Maçta yaptığı kritik kurtarışa da değinen Nübel, "Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO İÇİN AÇIKLAMA

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki enerjisinden övgüyle bahseden Alman kaleci, "Vincenzo Italiano'nun saha kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi sürekli itiyor. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu ve sürekli oyunun içinde olması bize çok yardımcı oluyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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