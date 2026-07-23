Roma'da 3 transfer hedefi elden kaçtı!

Roma, hücum hattına yapacağı takviye konusunda şu ana kadar istediğini bulamadı.
FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgilendi ve İngiliz yıldızın transferi konusunda girişimde bulundu. Mason Greenwood'un yeni adresi ise Fenerbahçe oldu.
Roma'nın bir diğer hedefi West Ham United'dan Crysencio Summerville oldu.
TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER
Summerville için West Ham ve Roma, 50 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Summerville, yıllık 4 milyon Euro maaş teklifini kabul etti. Roma, bu gelişmeler üzerine Rotterdam'da özel jet ayarladı.
Al Hilal, West Ham'a 85 milyon Euro teklif edip anlaştı. Ardından Summerville'e 15 milyon Euro maaş teklif edip el sıkıştı.
Roma, açık artırmaya girmeyeceğini belirtip transferden çekildi.
ASTON VILLA'YA İMZA ATTI
Roma'da bir diğer transfer hedefi Alejandro Garnacho da Aston Villa'ya transfer oldu.
Aston Villa, 22 yaşındaki Garnacho'yu Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
ROMA NE YAPACAK?
Roma'nın 3 futbolcudan sonra hücum hattına yapacağı takviye için atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgilendi ve İngiliz yıldızın transferi konusunda girişimde bulundu. Mason Greenwood'un yeni adresi ise Fenerbahçe oldu.
Roma'nın bir diğer hedefi West Ham United'dan Crysencio Summerville oldu.
TRANSFERDEN ÇEKİLDİLER
Summerville için West Ham ve Roma, 50 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Summerville, yıllık 4 milyon Euro maaş teklifini kabul etti. Roma, bu gelişmeler üzerine Rotterdam'da özel jet ayarladı.
Al Hilal, West Ham'a 85 milyon Euro teklif edip anlaştı. Ardından Summerville'e 15 milyon Euro maaş teklif edip el sıkıştı.
Roma, açık artırmaya girmeyeceğini belirtip transferden çekildi.
ASTON VILLA'YA İMZA ATTI
Roma'da bir diğer transfer hedefi Alejandro Garnacho da Aston Villa'ya transfer oldu.
Aston Villa, 22 yaşındaki Garnacho'yu Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
ROMA NE YAPACAK?
Roma'nın 3 futbolcudan sonra hücum hattına yapacağı takviye için atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor.