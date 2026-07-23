A Milli Kadın Voleybol Takımı 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
GERİ DÖNÜŞLE YARI FİNALE
Kanada ilk seti 25-22 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Sonraki bölümlerde üstünlüğü ele alan milli takım, ikinci ve üçüncü setleri 25-21, dördüncü seti ise 25-17 kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı.
VARGAS'TAN 27 SAYI
Türkiye'nin en skorer oyuncusu Melissa Vargas oldu. Milli pasör çaprazı, 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplam 27 sayı kaydetti.
Vargas'ı 13 hücum ve 1 blok sayısıyla toplam 14 sayı üreten Hande Baladın takip etti.
6. KEZ YARI FİNALDE
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste sekizinci kez mücadele ettiği final etabında altıncı kez yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi, ABD ile Çin arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
GERİ DÖNÜŞLE YARI FİNALE
Kanada ilk seti 25-22 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Sonraki bölümlerde üstünlüğü ele alan milli takım, ikinci ve üçüncü setleri 25-21, dördüncü seti ise 25-17 kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı.
VARGAS'TAN 27 SAYI
Türkiye'nin en skorer oyuncusu Melissa Vargas oldu. Milli pasör çaprazı, 23'ü hücum ve 4'ü servis olmak üzere toplam 27 sayı kaydetti.
Vargas'ı 13 hücum ve 1 blok sayısıyla toplam 14 sayı üreten Hande Baladın takip etti.
6. KEZ YARI FİNALDE
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste sekizinci kez mücadele ettiği final etabında altıncı kez yarı finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi, ABD ile Çin arasında oynanacak çeyrek final karşılaşmasının ardından belli olacak.
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.