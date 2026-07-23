Bruno Fernandes kararını verdi

Bruno Fernandes'in geleceğine ilişkin belirsizlik sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldızın, kariyerine Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği öne sürüldü.
Son dönemde adı bazı kulüplerle anılan Fernandes'in Manchester United'dan ayrılabileceği konuşuluyordu. Takımın hücum organizasyonunda kilit rol oynayan deneyimli orta sahanın olası vedası, İngiliz ekibinde endişe yaratmıştı.
ZAMLI YENİ SÖZLEŞMEYE İKNA OLDU
İngiliz gazeteci Jeremy Cross'un Express'te yer alan haberine göre; Manchester United yönetimi, Fernandes'in mevcut sözleşmesinin şartlarını iyileştirmek amacıyla oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, Portekizli futbolcunun Michael Carrick yönetiminde şekillenen yeni yapılanmaya inandığı ve geleceğini Manchester United'a bağlama yönünde karar aldığı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMLİ FAKTÖR
Manchester United'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmesi de Fernandes'in kararında önemli bir etken olarak gösterildi. Takımın kaptanlığını üstlenen yıldız oyuncunun, kulüpte kalacağı vurgulandı.
ASİST REKORU KIRDI
31 yaşındaki Portekizli süper yıldız, geçen sezon Premier Lig'de yaptığı 21 asistle rekor kırmıştı.
Bruno Fernandes, Manchester United kariyerinde 327 maça çıkarken 107 gol atıp 108 asist yaptı.
Son dönemde adı bazı kulüplerle anılan Fernandes'in Manchester United'dan ayrılabileceği konuşuluyordu. Takımın hücum organizasyonunda kilit rol oynayan deneyimli orta sahanın olası vedası, İngiliz ekibinde endişe yaratmıştı.
ZAMLI YENİ SÖZLEŞMEYE İKNA OLDU
İngiliz gazeteci Jeremy Cross'un Express'te yer alan haberine göre; Manchester United yönetimi, Fernandes'in mevcut sözleşmesinin şartlarını iyileştirmek amacıyla oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, Portekizli futbolcunun Michael Carrick yönetiminde şekillenen yeni yapılanmaya inandığı ve geleceğini Manchester United'a bağlama yönünde karar aldığı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMLİ FAKTÖR
Manchester United'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmesi de Fernandes'in kararında önemli bir etken olarak gösterildi. Takımın kaptanlığını üstlenen yıldız oyuncunun, kulüpte kalacağı vurgulandı.
ASİST REKORU KIRDI
31 yaşındaki Portekizli süper yıldız, geçen sezon Premier Lig'de yaptığı 21 asistle rekor kırmıştı.
Bruno Fernandes, Manchester United kariyerinde 327 maça çıkarken 107 gol atıp 108 asist yaptı.