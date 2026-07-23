Efeler Ligi kulüplerinden Altekma, altyapısından genç smaçör Baha Akçagöz ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibinden, "Altyapımızdan A takımımıza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızın yetiştirdiği genç smaçörümüz Baha Akçagöz, kulübümüzle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2026-31 sezonları boyunca Altekma A takımı formasını giyecek olan Baha'ya yeni yolculuğunda başarılar diliyor, birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Altekma'da altyapıdan takviye
Altekma, altyapısından genç smaçör Baha Akçagöz ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
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