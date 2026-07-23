23 Temmuz
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23 Temmuz
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19:00
23 Temmuz
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21:30
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23 Temmuz
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21:00
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21:30
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Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
21:30
23 Temmuz
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21:30
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
20:30
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
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Shelbourne-Nomme Kalju
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23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
21:45
23 Temmuz
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22:00
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Santa Coloma-Rapid Wien
20:00
23 Temmuz
Paide -Zira
19:00
23 Temmuz
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20:00
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19:30
23 Temmuz
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19:30
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19:30
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20:00
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20:00
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20:00
23 Temmuz
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20:00
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
22:15

Altekma'da altyapıdan takviye

Altekma, altyapısından genç smaçör Baha Akçagöz ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 15:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma'da altyapıdan takviye
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Efeler Ligi kulüplerinden Altekma, altyapısından genç smaçör Baha Akçagöz ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İzmir ekibinden, "Altyapımızdan A takımımıza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızın yetiştirdiği genç smaçörümüz Baha Akçagöz, kulübümüzle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2026-31 sezonları boyunca Altekma A takımı formasını giyecek olan Baha'ya yeni yolculuğunda başarılar diliyor, birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.
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