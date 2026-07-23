İsmail Kartal dokundu, Fenerbahçe değişti!

Yeni sezon öncesi ilk resmi açılış Fenerbahçe'den geldi. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU MESAJLAR
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler skor avantajını cebine koyarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışı ve oyuncularından aldığı verim de dikkat çekti. Kanarya, yakaladığı çok sayıda gol fırsatını değerlendiremezken, ortaya koyduğu hücum futboluyla gelecek adına olumlu sinyaller verdi.
KAZANILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
İsmail Kartal'ın en önemli kazanımlarından biri, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden yeniden verim alması oldu. İrfan Can Kahveci'nin istekli performansı öne çıkarken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred'in de orta sahadaki mücadeleci görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Genç futbolcu Bartuğ Elmaz ise sergilediği performansla yeni sezon öncesi en büyük kazanımlardan biri olarak öne çıktı.
BARTUĞ'DAN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Bartuğ Elmaz, Gornik Zabrze karşısında sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Orta sahadaki oyun temposunu başarıyla yöneten 23 yaşındaki futbolcu, 66 pas denemesinin 64'ünde isabet sağladı. Dört şut çeken Bartuğ, bunlardan birinde kaleyi bulurken bir topu da direkten döndü. Topla 76 kez buluşan genç oyuncu, yalnızca üç top kaybı yaparak etkili performansını istatistiklerle de destekledi.
HAK EDEN FORMA GİYECEK
İsmail Kartal'ın baskılı ve hücum odaklı oyun anlayışını yeniden sahaya yansıtan Fenerbahçe, rakibini sürekli baskı altında tutarak çok sayıda gol pozisyonu üretti. Deneyimli teknik adamın performansa dayalı forma rekabeti oluşturma isteği de ilk resmi maçta net şekilde hissedildi. Sarı-lacivertliler, oyun olarak rövanş öncesinde taraftarına umut veren bir görüntü ortaya koydu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler skor avantajını cebine koyarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışı ve oyuncularından aldığı verim de dikkat çekti. Kanarya, yakaladığı çok sayıda gol fırsatını değerlendiremezken, ortaya koyduğu hücum futboluyla gelecek adına olumlu sinyaller verdi.
KAZANILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
İsmail Kartal'ın en önemli kazanımlarından biri, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden yeniden verim alması oldu. İrfan Can Kahveci'nin istekli performansı öne çıkarken, takımdan ayrılması gündemde olan Fred'in de orta sahadaki mücadeleci görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Genç futbolcu Bartuğ Elmaz ise sergilediği performansla yeni sezon öncesi en büyük kazanımlardan biri olarak öne çıktı.
BARTUĞ'DAN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Bartuğ Elmaz, Gornik Zabrze karşısında sahanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Orta sahadaki oyun temposunu başarıyla yöneten 23 yaşındaki futbolcu, 66 pas denemesinin 64'ünde isabet sağladı. Dört şut çeken Bartuğ, bunlardan birinde kaleyi bulurken bir topu da direkten döndü. Topla 76 kez buluşan genç oyuncu, yalnızca üç top kaybı yaparak etkili performansını istatistiklerle de destekledi.
HAK EDEN FORMA GİYECEK
İsmail Kartal'ın baskılı ve hücum odaklı oyun anlayışını yeniden sahaya yansıtan Fenerbahçe, rakibini sürekli baskı altında tutarak çok sayıda gol pozisyonu üretti. Deneyimli teknik adamın performansa dayalı forma rekabeti oluşturma isteği de ilk resmi maçta net şekilde hissedildi. Sarı-lacivertliler, oyun olarak rövanş öncesinde taraftarına umut veren bir görüntü ortaya koydu.