Beşiktaş'ta Salah için kritik zirve!

Beşiktaş'ın, bir süredir transfer gündeminde bulunan Muhamed Salah için kritik bir görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Mısırlı futbolcunun menajeri Ramy Abbas ile cuma sabahı bir araya geleceği belirtildi.
KOMİSYON TALEBİ SÜRECİ UZATTI
Beşiktaş'ın Salah ile yıllık 12 milyon euro ücret ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ancak Ramy Abbas'ın 6 milyon euroya ulaşan menajerlik komisyonu talebinin ardından transfer sürecinin uzadığı aktarıldı.
İLK ŞARTLARLA İMZA HEDEFİ
Siyah-beyazlı yönetimin, ilk görüşmelerde belirlenen mali koşullarla anlaşmayı tamamlamak istediği ifade edildi.
Midtjylland karşılaşmasına odaklanan Beşiktaş'ın, daha önce olumlu dönüş yapmayan Abbas ile ekstra ücret talebini görüşeceği kaydedildi.
GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI
Liverpool ile yollarını ayırdığı belirtilen 34 yaşındaki Salah, geçen sezon çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın, bir süredir transfer gündeminde bulunan Mohamed Salah için kritik bir görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların, Mısırlı futbolcunun menajeri Ramy Abbas ile yarın sabah bir araya geleceği belirtildi.
KOMİSYON TALEBİ SÜRECİ UZATTI
Beşiktaş'ın Salah ile yıllık 12 milyon euro ücret ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ancak Ramy Abbas'ın 6 milyon euroya ulaşan menajerlik komisyonu talebinin ardından transfer sürecinin uzadığı aktarıldı.
İLK ŞARTLARLA İMZA HEDEFİ
Siyah-beyazlı yönetimin, ilk görüşmelerde belirlenen mali koşullarla anlaşmayı tamamlamak istediği ifade edildi.
Midtjylland karşılaşmasına odaklanan Beşiktaş'ın, daha önce olumlu dönüş yapmayan Abbas ile ekstra ücret talebini görüşeceği kaydedildi.
GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI
Liverpool ile yollarını ayırdığı belirtilen 34 yaşındaki Salah, geçen sezon çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ın, bir süredir transfer gündeminde bulunan Mohamed Salah için kritik bir görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Siyah-beyazlıların, Mısırlı futbolcunun menajeri Ramy Abbas ile yarın sabah bir araya geleceği belirtildi.