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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Janelle Salaün'ü kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız milli oyuncu Janelle Salaün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Janelle Salaün'ü kadrosuna kattı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Janelle Salaün'ü transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen Janelle, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13,4 sayı, 4 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 top çalma ortalaması yakaladı.

 

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