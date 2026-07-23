Galatasaray Çağdaş Faktoring, Janelle Salaün'ü kadrosuna kattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Janelle Salaün'ü transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen Janelle, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13,4 sayı, 4 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 top çalma ortalaması yakaladı.
Son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen Janelle, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13,4 sayı, 4 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 top çalma ortalaması yakaladı.