Liverpool'dan sürpriz hamle: Akliouche

Liverpool, Monaco'nun Fransız kanat oyuncusu Maghnes Akliouche için girişimlere başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Monaco ile ilk teması kurduğu belirtildi.
İLK TEMAS KURULDU
Sky Sports'ta yer alan habere göre Liverpool, Akliouche'un geleceğiyle ilgili Monaco'dan bilgi aldı. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu aktarıldı.
PSG'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG de bulunuyor. Paris ekibinin, Akliouche için Monaco'ya birden fazla teklif yaptığı ancak bu tekliflerin Monaco yönetimi tarafından yeterli bulunmadığı kaydedildi.
PSG'nin son teklifinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olduğu ancak Monaco'nun bu rakamı kabul etmediği ifade edildi.
MİLLİ TAKIMDA DA YER ALDI
Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Akliouche, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 6-4 kaybedilen üçüncülük maçında yedek kulübesinde kaldı.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, bunların 40'ında ilk 11'de sahaya çıktı. Akliouche, sezonu 7 gol ve 10 asistle tamamladı.
Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
İLK TEMAS KURULDU
Sky Sports'ta yer alan habere göre Liverpool, Akliouche'un geleceğiyle ilgili Monaco'dan bilgi aldı. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu aktarıldı.
PSG'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Fransız yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG de bulunuyor. Paris ekibinin, Akliouche için Monaco'ya birden fazla teklif yaptığı ancak bu tekliflerin Monaco yönetimi tarafından yeterli bulunmadığı kaydedildi.
PSG'nin son teklifinin yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde olduğu ancak Monaco'nun bu rakamı kabul etmediği ifade edildi.
MİLLİ TAKIMDA DA YER ALDI
Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Akliouche, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye 6-4 kaybedilen üçüncülük maçında yedek kulübesinde kaldı.
Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 43 karşılaşmada görev alan Fransız futbolcu, bunların 40'ında ilk 11'de sahaya çıktı. Akliouche, sezonu 7 gol ve 10 asistle tamamladı.
Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.