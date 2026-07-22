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Pep Guardiola için İtalya'dan ilk resmi açıklama!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, Manchester City'den ayrılan teknik direktör Pep Guardiola görüştüklerini doğruladı. Malago, İtalya Milli Takımı için tek adayın Guardiola olmadığını da belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 18:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pep Guardiola için İtalya'dan ilk resmi açıklama!
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, Manchester City'den ayrılan teknik direktör Pep Guardiola ile görüştüklerini doğruladı. Malago, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Guardiola'nın tek aday olmadığını da ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GATTUSO SONRASI YENİ DÖNEM

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da teknik direktör Genaro Gattuso ile yollar ayrılmıştı. Gattuso'nun görevinden ayrılmasının ardından İtalya Futbol Federasyonu'nda da değişim yaşandı ve Giovanni Malago başkanlık görevine seçildi.

Malago'nun başkanlığa gelmesinin ardından İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar başladı. Bu süreçte gündeme gelen en önemli adaylardan biri ise Manchester City ile yollarını ayıran Pep Guardiola oldu.

İTALYA'DAN GUARDIOLA AÇIKLAMASI

İtalyan basınında, federasyonun Pep Guardiola ile görüşmelere başladığı yönünde haberler yayımlandı. Bu iddiaların ardından İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Malago, İtalya'da yayın yapan Cronache di spogliatoio'ya verdiği röportajda Guardiola ile temas kurulduğunu doğruladı.

Malago, konuyla ilgili, "Mali anlamda bazı istisnalar yapıldı ve örneğin son günlerde gündemde olan Guardiola olabilir. Ancak bu işin gerçekleşeceği kesin değil." ifadelerini kullandı.

"ADAYLAR PEP, MANCINI VE PIRLO İLE SINIRLI DEĞİL"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için adayların Guardiola, Mancini ve Pirlo olup olmadığı sorusuna ise "Kesinlikle hayır. Belli bir profili düşünüyoruz ve bu isimler kesinlikle o kategoriye giriyor." sözleriyle karşılık verdi.

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