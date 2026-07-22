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Trabzonspor, Avusturya kampına gidiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer kampta üç hazırlık maçı oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Avusturya kampına gidiyor
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Trabzonspor, sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Avusturya'nın Schladming kasabasında 11 gün kamp yapacak.

Özel uçakla yarın saat 10.00'da Salzburgz kentine gidecek Karadeniz ekibi, Schladming kasabasına geçerek akşam ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Avusturya kampında 3 hazırlık karşılaşması oynayacak bordo-mavililer, 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek

 

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