Beşiktaş'ta Cabal için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ta savunma hattına takviye çalışmaları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, siyah-beyazlılar Juventus forması giyen Juan Cabal'ın transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş'ın Kolombiyalı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, Juventus'un ise anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini talep ettiği aktarıldı.
Sol bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için tarafların mali şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü ve henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan Juan Cabal, 2 gol kaydetti. Kolombiyalı savunmacı, Serie A'da 12 maçta 2 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. Ayrıca sezonu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamladı.
Beşiktaş'ın Kolombiyalı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, Juventus'un ise anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini talep ettiği aktarıldı.
Sol bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için tarafların mali şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü ve henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
2025/26 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan Juan Cabal, 2 gol kaydetti. Kolombiyalı savunmacı, Serie A'da 12 maçta 2 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. Ayrıca sezonu 3 sarı ve 1 kırmızı kartla tamamladı.