Mason Greenwood ilk kez Fenerbahçe forması giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
Greenwood böylece Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.
Henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
Greenwood böylece Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.