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Mason Greenwood ilk kez Fenerbahçe forması giydi

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. İngiliz futbolcu, karşılaşmanın 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 23:46
Fotoğraf: AA
Mason Greenwood ilk kez Fenerbahçe forması giydi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan İngiliz futbolcu, 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Greenwood böylece Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı.

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