Galatasaray'da 10'a Brahim Diaz!

Galatasaray'da 10 numara için Brahim Diaz ismi ağırlık kazanmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bruno Fernandes'in yüksek maliyeti nedeniyle arka plana alınırken, listede bulunan bir diğer isim olan Faslı futbolcu ile gelen haberlerin olumlu yönde olduğu öğrenildi.
15 MİLYON EURO
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı ve kulübünden bu konuda önünün açılmasını istediği belirtildi. Galatasaray'ın, bir sene daha kontratı kalan Diaz için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
SENELİK 7.5 MİLYON EURO
Real Madrid'in ise 25 milyon euro talep ettiği bildirildi. Faslı futbolcunun kadroda düşünülmemesi Galatasaray'ın avantajı olarak değerlendirirken pazarlıkların devam edeceği belirtildi. Galatasaray'ın Brahim Diaz'a senelik 7.5 milyon euro vermeyi planladığı bildirildi.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki Brahim Diaz, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.
15 MİLYON EURO
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı ve kulübünden bu konuda önünün açılmasını istediği belirtildi. Galatasaray'ın, bir sene daha kontratı kalan Diaz için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
SENELİK 7.5 MİLYON EURO
Real Madrid'in ise 25 milyon euro talep ettiği bildirildi. Faslı futbolcunun kadroda düşünülmemesi Galatasaray'ın avantajı olarak değerlendirirken pazarlıkların devam edeceği belirtildi. Galatasaray'ın Brahim Diaz'a senelik 7.5 milyon euro vermeyi planladığı bildirildi.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki Brahim Diaz, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.