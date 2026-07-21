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Bruno Fernandes görüşmelerinde pürüz çıktı!

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında gösterilen Bruno Fernandes'in, Manchester United ile yaptığı ilk sözleşme görüşmesinden sonuç alamadığı öne sürüldü. Tarafların yeniden masaya oturacağı belirtilirken görüşmelerin olumsuz tamamlanması durumunda Portekizli oyuncunun ayrılığı gündeme gelebilir.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 22:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Bruno Fernandes görüşmelerinde pürüz çıktı!
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Galatasaray'ın 10 numara transferi için ilgilendiği öne sürülen Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sport Italia'ya dayandırılan habere göre Portekizli futbolcu ile İngiliz kulübü arasında gerçekleştirilen ilk sözleşme görüşmesi anlaşmayla sonuçlanmadı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Manchester United'ın, oyuncunun yaşını dikkate alarak yeni sözleşmede maaş indirimi talep ettiği ileri sürüldü.

Bruno Fernandes'in ise mevcut ücretinin korunmasını veya daha yüksek bir maaş verilmesini istediği belirtildi. Tarafların sözleşme koşullarını değerlendirmek için yeniden görüşeceği aktarıldı.

GALATASARAY GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Portekizli oyuncuyu yaz transfer döneminin önemli hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.

İngiliz kulübünün Fernandes için yaklaşık 50 milyon avro talep ettiği, oyuncunun ise yıllık 20 milyon avro net ücret beklentisinin bulunduğu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİNDE UZATMA SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Bruno Fernandes'in Manchester United ile mevcut sözleşmesinde bir sezonun yanı sıra kulüp lehine bir yıllık uzatma seçeneği bulunuyor.

Güncel bir başka haberde ise 31 yaşındaki futbolcunun, kendisine yönelik transfer ilgisine rağmen Manchester United'da en az bir sezon daha kalmayı planladığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED İÇİN PALMER İDDİASI

Manchester United'ın, Fernandes'in ayrılması ihtimaline karşı Chelsea forması giyen Cole Palmer'ı transfer listesinde tuttuğu öne sürüldü.

Chelsea'nin Morgan Rogers için Aston Villa ile 117 milyon sterlinlik anlaşmaya varmasının ardından Manchester United'ın Palmer konusundaki girişimlerini hızlandırabileceği iddia edildi. Rogers'ın transferi için kulüpler arasında anlaşma sağlandığı bildirilirken Palmer konusunda resmî bir teklif açıklanmadı.

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