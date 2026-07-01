İsmail Kartal'dan Asensio, Fred ve yabancı kuralı sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ASENSIO VE GREENWOOD GİDEREK HAZIRLANIYOR"
Marco Asensio'nun fiziksel durumuna ilişkin de konuşan İsmail Kartal, "Asensio ile dün akşam konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' dedim. 'Ben yüzde yüz hazırım' dedi. 'Bana göre daha yüzde 70'sin' dedim. 'Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz.' dedi. 'Acele etme' dedim. 69. dakikada oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİMİZ KÜÇÜMSENECEK BİR TAKIM DEĞİL"
Rakiplerinin disiplinli ve fizik gücüne dayalı bir takım olduğunu vurgulayan Kartal, "Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok." dedi.
"OYUNU DOMİNE ETTİK"
Oyuncularının maç boyunca taktik disipline sadık kaldığını belirten deneyimli teknik adam, "Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAMIMIZ VAR"
Yeni sezonla birlikte oluşan atmosferden memnun olduğunu dile getiren Kartal, "Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
KADRO TERCİHİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Takımdaki kaliteli oyuncu sayısına da değinen Kartal, "Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"TOPU HIZLI GERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Sahada istedikleri oyunu büyük ölçüde ortaya koyduklarını ifade eden Kartal, "Biz antrenmanlarda geldiğimiz günden beri topu hızlıca geri almaya çalışıyoruz. Belki 2'inci golü erken bulsaydık, onlar da açılırdı ve farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Yüzde 80 topla oynama oranı var. Gol pozisyonlarına da girdik. 2-3'ü bulup maçı rahat bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım sahada iyi oynadı ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
"AKE'Yİ RİSKE ETMEDİK"
Nathan Ake'nin son durumuna da değinen deneyimli teknik adam, "Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." ifadelerini kullandı.
"OOSTERWOLDE FARKLI ROLLERDE OYNAYABİLİR"
Jayden Oosterwolde'nin performansını değerlendiren Kartal, "Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu." dedi.
"BARTUĞ FORMAYI HAK ETTİ"
Genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın ilk 11'de başlamasına da değinen deneyimli teknik adam, "Bartuğ evladımız, genç oyuncumuz. Kamp başından bugüne çok hak etti. Hakkının karşılığını oynatarak verdik. Onun yerine oynayan milli oyuncular var, tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartuğ onların önünde olduğu için Bartuğ ile başladım oyuna." ifadelerini kullandı.
"PLANLARIMIZ TURU GEÇMEK ÜZERİNE"
Skorun kendisini endişelendirmediğini belirten Kartal, "Çok fazla endişelendirmiyor skor ve oyun arasındaki fark. Ben ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Biz her maça çok çalışıyoruz. 8 gün var diğer maça. 4 gün sonra lig maçları var, hocalardan bir tanesi oraya gidecek, canlı izleyeceğiz. En ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken maç olacak bu. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelecek. Planlarımız turu geçmek üzerine. Avantajımız iyi ve güzel. Kalite olarak rakibimizden daha iyiyiz. Fizik olarak çok iyi bir takım, ciddiye alınması gereken bir takım. Devre arasında bunu konuştum oyuncularla." diye konuştu.
"ORTA SAHADA REKABET VAR"
Orta saha rotasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız." ifadelerini kullandı.
"FRED BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"
Takımdaki geleceği merak edilen Fred hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" ifadelerini kullandı.
"TALISCA ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Karşılaşmada santrfor olarak görev yapan Anderson Talisca'nın performansını da değerlendiren İsmail Kartal, "Muriqi güçlü, kafa toplarında etkili, bağlantıları yapan, baskı yapan bir oyuncu. Muriqi olmadığı için Talisca ile oynadık. Çok teknik, çok akıllı, toplara iyi vuran, iyi paslar atan, kafalara çıkabilen bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullandık. Bugün elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.
"SEMEDO VERDİĞİMİZ ŞANSI İYİ KULLANDI"
Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun performansından memnun kaldığını belirten İsmail Kartal, "Semedo geleli 4 gün oldu. Geldiğinde onunla konuştum, nasıl olduğunu sordum, fizik durumunu sordum. 'Bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için 4 gün tatil yaptım, ben kendimi hazırladım, bana güvenebilirsin' dedi. Antrenmanda performansına baktık, çok pozitif, enerjisi yüksekti. 'Hücuma çıkıyorsan o hücumda üretkenliğini sonuçlandırman lazım, gidip de geri dönmeni istemiyorum, altıpasa orta yap, pas ver, şut at' dedim. Güzel bir performans gösterdi. Verdiğimiz şansı iyi kullandı." ifadelerini kullandı.
"YABANCI KURALI DEĞİŞMELİ"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin de görüşlerini paylaşan İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap - kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden Kartal, "Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Marco Asensio'nun fiziksel durumuna ilişkin de konuşan İsmail Kartal, "Asensio ile dün akşam konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' dedim. 'Ben yüzde yüz hazırım' dedi. 'Bana göre daha yüzde 70'sin' dedim. 'Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz.' dedi. 'Acele etme' dedim. 69. dakikada oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık." ifadelerini kullandı.
"RAKİBİMİZ KÜÇÜMSENECEK BİR TAKIM DEĞİL"
Rakiplerinin disiplinli ve fizik gücüne dayalı bir takım olduğunu vurgulayan Kartal, "Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok." dedi.
"OYUNU DOMİNE ETTİK"
Oyuncularının maç boyunca taktik disipline sadık kaldığını belirten deneyimli teknik adam, "Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAMIMIZ VAR"
Yeni sezonla birlikte oluşan atmosferden memnun olduğunu dile getiren Kartal, "Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
KADRO TERCİHİYLE İLGİLİ KONUŞTU
Takımdaki kaliteli oyuncu sayısına da değinen Kartal, "Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
"TOPU HIZLI GERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Sahada istedikleri oyunu büyük ölçüde ortaya koyduklarını ifade eden Kartal, "Biz antrenmanlarda geldiğimiz günden beri topu hızlıca geri almaya çalışıyoruz. Belki 2'inci golü erken bulsaydık, onlar da açılırdı ve farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Yüzde 80 topla oynama oranı var. Gol pozisyonlarına da girdik. 2-3'ü bulup maçı rahat bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım sahada iyi oynadı ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
"AKE'Yİ RİSKE ETMEDİK"
Nathan Ake'nin son durumuna da değinen deneyimli teknik adam, "Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." ifadelerini kullandı.
"OOSTERWOLDE FARKLI ROLLERDE OYNAYABİLİR"
Jayden Oosterwolde'nin performansını değerlendiren Kartal, "Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu." dedi.
"BARTUĞ FORMAYI HAK ETTİ"
Genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın ilk 11'de başlamasına da değinen deneyimli teknik adam, "Bartuğ evladımız, genç oyuncumuz. Kamp başından bugüne çok hak etti. Hakkının karşılığını oynatarak verdik. Onun yerine oynayan milli oyuncular var, tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartuğ onların önünde olduğu için Bartuğ ile başladım oyuna." ifadelerini kullandı.
"PLANLARIMIZ TURU GEÇMEK ÜZERİNE"
Skorun kendisini endişelendirmediğini belirten Kartal, "Çok fazla endişelendirmiyor skor ve oyun arasındaki fark. Ben ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Biz her maça çok çalışıyoruz. 8 gün var diğer maça. 4 gün sonra lig maçları var, hocalardan bir tanesi oraya gidecek, canlı izleyeceğiz. En ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken maç olacak bu. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelecek. Planlarımız turu geçmek üzerine. Avantajımız iyi ve güzel. Kalite olarak rakibimizden daha iyiyiz. Fizik olarak çok iyi bir takım, ciddiye alınması gereken bir takım. Devre arasında bunu konuştum oyuncularla." diye konuştu.
"ORTA SAHADA REKABET VAR"
Orta saha rotasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız." ifadelerini kullandı.
"FRED BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"
Takımdaki geleceği merak edilen Fred hakkında da konuşan İsmail Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" ifadelerini kullandı.
"TALISCA ELİNDEN GELENİ YAPTI"
Karşılaşmada santrfor olarak görev yapan Anderson Talisca'nın performansını da değerlendiren İsmail Kartal, "Muriqi güçlü, kafa toplarında etkili, bağlantıları yapan, baskı yapan bir oyuncu. Muriqi olmadığı için Talisca ile oynadık. Çok teknik, çok akıllı, toplara iyi vuran, iyi paslar atan, kafalara çıkabilen bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullandık. Bugün elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.
"SEMEDO VERDİĞİMİZ ŞANSI İYİ KULLANDI"
Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun performansından memnun kaldığını belirten İsmail Kartal, "Semedo geleli 4 gün oldu. Geldiğinde onunla konuştum, nasıl olduğunu sordum, fizik durumunu sordum. 'Bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için 4 gün tatil yaptım, ben kendimi hazırladım, bana güvenebilirsin' dedi. Antrenmanda performansına baktık, çok pozitif, enerjisi yüksekti. 'Hücuma çıkıyorsan o hücumda üretkenliğini sonuçlandırman lazım, gidip de geri dönmeni istemiyorum, altıpasa orta yap, pas ver, şut at' dedim. Güzel bir performans gösterdi. Verdiğimiz şansı iyi kullandı." ifadelerini kullandı.
"YABANCI KURALI DEĞİŞMELİ"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin de görüşlerini paylaşan İsmail Kartal, "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap - kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar." ifadelerini kullandı.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden Kartal, "Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.