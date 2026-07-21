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Chelsea, John Stones için devrede

Chelsea, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki savunma oyuncusu John Stones'u kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, John Stones için devrede
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Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona hazırlanan Chelsea, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra temsilcisi, kadrosuna önemli bir takviye yapmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper John Stones ile ilgileniyor.

32 yaşındaki Stones, geçen sezon Manchester City'de 18 maçta forma şansı bulmuştu.

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