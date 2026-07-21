Chelsea, John Stones için devrede

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The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper John Stones ile ilgileniyor.
32 yaşındaki Stones, geçen sezon Manchester City'de 18 maçta forma şansı bulmuştu.
The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Manchester City ile sözleşmesi sona eren İngiliz stoper John Stones ile ilgileniyor.
32 yaşındaki Stones, geçen sezon Manchester City'de 18 maçta forma şansı bulmuştu.