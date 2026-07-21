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Aston Villa'da Abraham için sürpriz karar!

Aston Villa, Tammy Abraham için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'da Abraham için sürpriz karar!
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Aston Villa, geçen sezon devre arası transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Tammy Abraham'a yaz transfer döneminde veda edebilir!

TEKLİFLER DİNLENECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, 28 yaşındaki santrforu aktif olarak satmaya çalışmıyor ancak Abraham için gelecek teklifleri de değerlendirmeye almayı planlıyor.

Aston Villa'nın, Abraham için gelecek olası teklifleri dinlemeye hazır olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen İngiliz golcü Abraham, siyah-beyazlılarda 26 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı. Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya imza atan Tammy Abraham, İngiliz ekibinde ise toplamda 16 maçta süre buldu. Bu maçların yalnızca 4'üne ilk 11'de başlayan deneyimli golcü, 3 kez ağları havalandırdı.

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