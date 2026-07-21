Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz Max Abmas oldu. NCAA parkelerinde 3000 sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen oyun kurucu Max Abmas, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Aliağa Petkimspor oyun kurucuyu buldu
Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı kadrosuna kattı
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