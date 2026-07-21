Giannis, FIBA'da Yunanistan forması giymeye hazır

Yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, milli takımın önceki FIBA penceresinde forma giyememesinin nedeninin NBA oyuncularına yönelik sigorta zorunluluğu ve kadroya davet edilmemesi olduğunu açıklarken, çağrılması halinde ağustos ayında Yunanistan Milli Takımı'nda yer alacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miami Heat'in yıldız oyuncusu, AnesTea podcast'ine konuk olduğu programda milli takım geleceği ve Yunanistan'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki zorlu durumu hakkında konuştu.
Yunanistan, 28 Ağustos'ta Ukrayna ile, 31 Ağustos'ta ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Romanya ve Portekiz'e karşı alınan sürpriz mağlubiyetlerin ardından her iki karşılaşma da Dünya Kupası bileti açısından büyük önem taşıyor.
Antetokounmpo, Romanya ve Portekiz maçlarında forma giyememesinin nedeninin NBA sözleşmelerine yönelik sigorta zorunluluğu olduğunu belirtti.
"NBA'de oynayan tek oyuncu benim. Thanasis de öyle. Pek çok kişi bunu bilmiyor ama milli takımda oynayabilmek için sigorta ücretinin ödenmesi gerekiyor." diyen Giannis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun EuroLeague oyuncuları için de geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Kurallar farklı ama NBA oyuncularının çok büyük kontratları var. Eğer bir FIBA maçında sakatlanırsam, sigortanın Bucks ile yaptığım sözleşmeyi — artık Miami Heat ile olan sözleşmemi, pardon — karşılayabilecek düzeyde olması gerekiyor."
"Durum bu. Sırbistan ve Finlandiya federasyonları, NBA'de oynayan oyuncuları milli takıma geldiğinde bu sigortayı ödüyor. Olay bundan ibaret."
İki kez NBA MVP'si seçilen yıldız oyuncu, Romanya ve Portekiz maçları için milli takım kadrosuna da çağrılmadığını açıkladı.
"Bana davet gelmedi." diyen Antetokounmpo, "Romanya ve Portekiz maçlarının rahat kazanılması gereken karşılaşmalar olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.
"Evet, hata yaptık. Rakipleri küçümsedik. İki maçı da kaybettik ve şimdi önümüzde iki kritik maç var."
Önceki FIBA penceresini kaçırmasına rağmen Antetokounmpo, başantrenör Vassilis Spanoulis tarafından kadroya çağrılması halinde milli takıma katılacağını net şekilde ifade etti.
"Çağrılırsam büyük ihtimalle orada olacağım." diyen Giannis, "Şimdiye kadar çağrıldığım 12 turnuvanın 10'unda forma giydim." dedi.
"Sanırım İspanya ve Ukrayna ile oynuyoruz. Eğer çağrılırsak ve herkes orada olursa ben de orada olacağım. Hadi maçları kazanalım ve Dünya Kupası'na katılalım."
Yunanistan, 28 Ağustos'ta Ukrayna ile, 31 Ağustos'ta ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Romanya ve Portekiz'e karşı alınan sürpriz mağlubiyetlerin ardından her iki karşılaşma da Dünya Kupası bileti açısından büyük önem taşıyor.
Antetokounmpo, Romanya ve Portekiz maçlarında forma giyememesinin nedeninin NBA sözleşmelerine yönelik sigorta zorunluluğu olduğunu belirtti.
"NBA'de oynayan tek oyuncu benim. Thanasis de öyle. Pek çok kişi bunu bilmiyor ama milli takımda oynayabilmek için sigorta ücretinin ödenmesi gerekiyor." diyen Giannis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun EuroLeague oyuncuları için de geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Kurallar farklı ama NBA oyuncularının çok büyük kontratları var. Eğer bir FIBA maçında sakatlanırsam, sigortanın Bucks ile yaptığım sözleşmeyi — artık Miami Heat ile olan sözleşmemi, pardon — karşılayabilecek düzeyde olması gerekiyor."
"Durum bu. Sırbistan ve Finlandiya federasyonları, NBA'de oynayan oyuncuları milli takıma geldiğinde bu sigortayı ödüyor. Olay bundan ibaret."
İki kez NBA MVP'si seçilen yıldız oyuncu, Romanya ve Portekiz maçları için milli takım kadrosuna da çağrılmadığını açıkladı.
"Bana davet gelmedi." diyen Antetokounmpo, "Romanya ve Portekiz maçlarının rahat kazanılması gereken karşılaşmalar olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.
"Evet, hata yaptık. Rakipleri küçümsedik. İki maçı da kaybettik ve şimdi önümüzde iki kritik maç var."
Önceki FIBA penceresini kaçırmasına rağmen Antetokounmpo, başantrenör Vassilis Spanoulis tarafından kadroya çağrılması halinde milli takıma katılacağını net şekilde ifade etti.
"Çağrılırsam büyük ihtimalle orada olacağım." diyen Giannis, "Şimdiye kadar çağrıldığım 12 turnuvanın 10'unda forma giydim." dedi.
"Sanırım İspanya ve Ukrayna ile oynuyoruz. Eğer çağrılırsak ve herkes orada olursa ben de orada olacağım. Hadi maçları kazanalım ve Dünya Kupası'na katılalım."