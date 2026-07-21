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Galatasaray, Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki voleybolcuyla bir yıllık anlaşma sağlandı.

Profesyonel kariyerine İlbank ile başlayan Janset, sırasıyla Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ve Zeren Spor formalarını terletti.

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