22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Karşıyaka potasında Markovic gündemde

Karşıyaka'da başantrenör arayışları sürerken, Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic'in yeniden gündeme geldiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka potasında Markovic gündemde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi sponsor arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da başantrenörlük görevi için Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic isminin gündeme geldiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin geçen sezon son 7 maçta göreve gelip, 5 galibiyetle takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilirken, Markovic'le de temasa geçildiği ifade edildi. Geçen sezon Yunan takımı Panionios'ta görev yapan Nenad Markovic, daha önce 2016-17'de Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Markovic'in yeşil-kırmızılı kulübe dönmeye sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.